買房難！　南部熱門總價帶轉攻500萬公寓、華廈

▲根據實價登錄資料統計，第1季高雄、台南中古屋熱門成交總價帶，已從去年同期的500~1000萬元區間，雙雙下修至500萬元以下。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
房價漲薪水不漲，民眾購屋壓力倍增！房仲根據實價登錄資料統計，第1季高雄、台南中古屋熱門成交總價帶，已從去年同期的500~1000萬元區間，雙雙下修至500萬元以下，成交物件以公寓4、5樓以及30年起跳的華廈為主流。
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以往高雄、台南中古屋購屋總價帶，以500~1000萬元為主流，今年竟然再下修。台灣房屋根據實價登錄資料統計，第1季高雄中古屋成交總價帶，500萬元以下物件佔整體房市37%，台南也高達41.9%，其中，高雄去年第1季的500萬元以下成交僅25.7%，大幅成長11.4個百分點。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，高雄與台南受惠於南科、台積電等產業帶動，房價近年大幅上漲，像是高雄楠梓等熱區，房價甚至翻倍。然而，民眾薪資成長遠不及房價漲幅，首購族與年輕家庭只能轉向低總價物件。
|成交總價區間
|高雄市 2024年 Q1
|高雄市 2025年 Q1
|高雄市 差異 (百分點)
|台南市 2024年 Q1
|台南市 2025年 Q1
|台南市 差異 (百分點)
|500萬元以下
|25.7%
|37.1%
|+11.4
|35.4%
|41.9%
|+6.5
|500-1000萬元
|40.2%
|36.6%
|-3.6
|44.0%
|38.6%
|-5.4
|1000-1500萬元
|20.9%
|16.9%
|-4.0
|14.7%
|13.4%
|-1.3
|1500-2000萬元
|5.4%
|4.1%
|-1.3
|3.1%
|2.5%
|-0.6
|2000萬元以上
|7.4%
|4.9%
|-2.5
|2.6%
|3.4%
|+0.8
▲ 2025Q1南二都中古屋成交總價帶。資料來源:內政部實價登錄。（ETtoday製表）
李家妮表示，尤其近期限貸政策導致銀行核貸成數趨嚴，購屋族為降低自備款負擔，紛紛下修預算，總價500萬元以下的物件在高雄以老公寓與華廈為主，公設比低、性價比高，且具備危老都更潛力，吸引小資族與置產族入手。
住商機構大南區協理林祺博表示，台南購屋總價帶也是500萬元以下成長最多，差不多每5個購屋族，就有2人是購買500萬元以下物件。
林祺博說：「目前500萬元以內的預算，若想入主台南市區地段，多為30~40年屋齡的2房華廈，或無電梯的健身公寓4、5樓，1字頭價格還有機會總價控制在500萬元內購屋。」
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