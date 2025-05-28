川普關稅風波衝擊小　美5月房貸申請量連2周上升

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普喊打貿易關稅戰以來，儘管經濟不確定性及關稅問題仍存，但5月中旬數據顯示，美國購屋貸款申請量仍連續第二周上升，顯示市場上的房屋供給增加，正逐漸吸引潛在買家出手。

根據美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）公布的季性調整指數，5月第一周整體抵押貸款申請量較前一周上升1.1％。

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30年期固定利率、貸款金額在80萬6500美元（約新台幣2430萬元）以下的房貸利率，平均為6.86％，略高於前一周的6.84％；點數維持在0.68（含開辦費），以兩成自備款計算。與去年同期相比，該利率高出22個基點。

購屋貸款申請量5月第一周上升2％，年增幅達18％。這是4月大幅下滑後，連續第二周回升；前一周的增幅為11％。

MBA首席經濟學家佛拉坦托尼（Michael Fratantoni）指出，「本周的亮點是購屋貸款申請的成長。儘管整體經濟仍存在不確定性，房市供給的增加代表購屋者有更多選擇，這與過去兩年的狀況截然不同，也支撐了交易活絡。」

他特別提到，政府支持的購屋貸款申請量週增近5％，年增幅更達40％。這類貸款通常為首次購屋族或中低收入戶青睞，因其提供低頭款選項。根據萊坊（Redfin）資料，目前全美活躍房源較去年同期增加約14％，新增房源數也成長5.5％。

不過房貸再融資申請量則微幅下滑0.4％，但仍較去年同期高出44％；再融資申請占整體抵押貸款比重從前一周的37.1％下降至36.4％。