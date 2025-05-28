明星學區＋捷運＋大基地！桃園藝文特區珍稀宅「百川峰滙」房價抗跌、機能滿分

▲「百川峰滙」坐落於桃園藝文特區靜巷中，鄰近捷運G10站與明星學區，擁有千坪稀有大基地與綠意環繞，打造靜謐舒適的高質感生活環境。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

雖然2023年下半年房市一度降溫，讓人擔心而不敢進場，但聰明的購屋族就知道不該跟著市場情緒走，進入盤整期，反而是出手尋找「抗跌保值」地段的好時機，而桃園藝文特區正是其中最受矚目的焦點。身為桃園市政重點推動的首善之區，藝文特區集結教育、交通、商業與生活機能於一身，不僅房價抗跌力強，長期發展更具爆發潛力。近期備受關注的新案「百川峰滙」，便以稀有大基地、明星學區、優質生活圈三大優勢吸引市場目光，成為今年十分值得關注的指標建案之一。

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雖然近年房市受政策與景氣影響略有波動，但從長期趨勢來看，擁有剛性支撐且前景無限的地區，房價始終呈現穩定上升趨勢，土地更是珍稀；以桃園為例，藝文特區便符合這樣的條件，擁有桃園市立圖書館總館、桃園展演中心等文化設施，也有家樂福經國店、桃知道GELEVEN PLAZA等大型商場，加上鄰近桃園火車站、國道一號與即將完工的捷運綠線G10、Ｇ11站，交通便利性大幅提升，生活節奏與都市繁華無縫接軌。藝文特區憑藉著重大建設與高水準生活機能，不僅是桃園的門面，也穩居桃園市高價值區段。

藝文特區除了是目前桃園房市熱點，更將持續帶動桃園發展，現今要在此區找到大基地建案已屬鳳毛麟角，由百川建設投資興建的「百川峰滙」便是其一。精準的選址眼光，讓基地落於藝文特區靜巷之中，鬧中取靜，享受都市繁華卻不受喧囂干擾。全案分為A、B兩區，基地合計約1318坪，為區內少見的大基地開發案，且社區四面環繞大面積綠化，生活環境舒適宜人。

另外，教育資源一直是桃園藝文特區的核心競爭力之一，一個優質的學區，不只決定孩子的未來，也關係到家庭的資產價值。「百川峰滙」在名校旁扎根，鄰近桃園升學率極高的明星學校慈文國中與慈文國小，步行可達的距離讓家長無需奔波接送，也能讓孩子在良好的學習環境中穩健成長。根據不動產市場多年趨勢顯示，「學區房」一向是房市中的抗跌保值指標，即使景氣下修，具備優質學區的住宅仍能維持買氣與價格韌性。對於重視家庭教育與資產配置的購屋者來說，「百川峰滙」不僅為孩子鋪路，更為整體家庭資產築起一道保值防線。

交通便捷度是決定住宅價值的另一關鍵指標，「百川峰滙」距離捷運綠線Ｇ11站僅約450公尺，未來完工後，將可一路串連南崁、藝文特區至市中心與高鐵青埔地區，構築出更完整的都會交通網。此外，周邊亦緊鄰國道一號南桃園交流道，以及台鐵桃園站，無論南來北往、公車轉乘、接軌國門皆便利可及，無論自住或出租，未來都將更具競爭力。

建築設計方面，百川建設更邀請國際級團隊操刀「百川峰滙」，從外觀到細節、從格局到建材和環境，皆展現高質感住宅標準；建案規劃26至52坪、2至4房產品，滿足新婚家庭、三代同堂、多口之家的多元需求；不論是剛性自住或長期置產，皆具極高彈性與保值性。

藝文特區土地開發趨於飽和，「百川峰滙」作為區域內少見的大規模全新推案，不僅卡位靜巷地段、坐擁明星學區與捷運未來利多，更由專業團隊打造高品質住宅標準，整體配置成為桃園置產市場中的黃金門票。面對未來資產保值與生活質感雙重目標，「百川峰滙」提供的不只是房子，更是一個讓家庭安心、孩子成長、資產增值的理想生活選擇，錯過現在，也許就只能在未來望價興嘆了。

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