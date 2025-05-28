ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

明星學區＋捷運＋大基地！桃園藝文特區珍稀宅「百川峰滙」房價抗跌、機能滿分

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲「百川峰滙」坐落於桃園藝文特區靜巷中，鄰近捷運G10站與明星學區，擁有千坪稀有大基地與綠意環繞，打造靜謐舒適的高質感生活環境。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

雖然2023年下半年房市一度降溫，讓人擔心而不敢進場，但聰明的購屋族就知道不該跟著市場情緒走，進入盤整期，反而是出手尋找「抗跌保值」地段的好時機，而桃園藝文特區正是其中最受矚目的焦點。身為桃園市政重點推動的首善之區，藝文特區集結教育、交通、商業與生活機能於一身，不僅房價抗跌力強，長期發展更具爆發潛力。近期備受關注的新案「百川峰滙」，便以稀有大基地、明星學區、優質生活圈三大優勢吸引市場目光，成為今年十分值得關注的指標建案之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

雖然近年房市受政策與景氣影響略有波動，但從長期趨勢來看，擁有剛性支撐且前景無限的地區，房價始終呈現穩定上升趨勢，土地更是珍稀；以桃園為例，藝文特區便符合這樣的條件，擁有桃園市立圖書館總館、桃園展演中心等文化設施，也有家樂福經國店、桃知道GELEVEN PLAZA等大型商場，加上鄰近桃園火車站、國道一號與即將完工的捷運綠線G10、Ｇ11站，交通便利性大幅提升，生活節奏與都市繁華無縫接軌。藝文特區憑藉著重大建設與高水準生活機能，不僅是桃園的門面，也穩居桃園市高價值區段。

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

藝文特區除了是目前桃園房市熱點，更將持續帶動桃園發展，現今要在此區找到大基地建案已屬鳳毛麟角，由百川建設投資興建的「百川峰滙」便是其一。精準的選址眼光，讓基地落於藝文特區靜巷之中，鬧中取靜，享受都市繁華卻不受喧囂干擾。全案分為A、B兩區，基地合計約1318坪，為區內少見的大基地開發案，且社區四面環繞大面積綠化，生活環境舒適宜人。

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

另外，教育資源一直是桃園藝文特區的核心競爭力之一，一個優質的學區，不只決定孩子的未來，也關係到家庭的資產價值。「百川峰滙」在名校旁扎根，鄰近桃園升學率極高的明星學校慈文國中與慈文國小，步行可達的距離讓家長無需奔波接送，也能讓孩子在良好的學習環境中穩健成長。根據不動產市場多年趨勢顯示，「學區房」一向是房市中的抗跌保值指標，即使景氣下修，具備優質學區的住宅仍能維持買氣與價格韌性。對於重視家庭教育與資產配置的購屋者來說，「百川峰滙」不僅為孩子鋪路，更為整體家庭資產築起一道保值防線。

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

交通便捷度是決定住宅價值的另一關鍵指標，「百川峰滙」距離捷運綠線Ｇ11站僅約450公尺，未來完工後，將可一路串連南崁、藝文特區至市中心與高鐵青埔地區，構築出更完整的都會交通網。此外，周邊亦緊鄰國道一號南桃園交流道，以及台鐵桃園站，無論南來北往、公車轉乘、接軌國門皆便利可及，無論自住或出租，未來都將更具競爭力。

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

建築設計方面，百川建設更邀請國際級團隊操刀「百川峰滙」，從外觀到細節、從格局到建材和環境，皆展現高質感住宅標準；建案規劃26至52坪、2至4房產品，滿足新婚家庭、三代同堂、多口之家的多元需求；不論是剛性自住或長期置產，皆具極高彈性與保值性。

▲▼桃園,藝文特區,百川峰匯,學區,捷運,ET即賞屋,ET即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

藝文特區土地開發趨於飽和，「百川峰滙」作為區域內少見的大規模全新推案，不僅卡位靜巷地段、坐擁明星學區與捷運未來利多，更由專業團隊打造高品質住宅標準，整體配置成為桃園置產市場中的黃金門票。面對未來資產保值與生活質感雙重目標，「百川峰滙」提供的不只是房子，更是一個讓家庭安心、孩子成長、資產增值的理想生活選擇，錯過現在，也許就只能在未來望價興嘆了。

百川峰滙看更多：https://oneonly.com.tw/

關鍵字：桃園藝文特區百川峰匯學區捷運ET即賞屋ET即賞屋北區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

196億帳款收不回惹眾怒　中鼎小股東怒批：知恥近乎勇

中鼎（9933）爆出投資美國BKRF工程專案，出現近200億元應收帳款暫難回收的窘境，今（28日）股東會上，小股東砲火連連，甚至直接搬出《禮記．中庸》指管理階層應「知恥近乎勇」，更提出公司章程應修改的提議，「董事酬勞都應下修1%。」

46分鐘前

現成包租公！　高雄「金融街」滿租6套房二拍底價1096萬

高雄蛋黃區大樓「僑銀大樓」，位於高雄金融街，屋齡43年，近期6樓屋主因「清償債務」遭法拍，二拍底價1096萬元，筆錄指出，該物件隔6間套房出租，且全部滿租，在地指出，套房租金8000~1.2萬元，以投報率來看也有5%。

2小時前

屏東市工業用地6/3拍賣　底價1404萬受矚目

屏東執行分署近幾年舉辦許多公益活動，這次為落實「執行有愛、公義無礙」之政策目標，將於6月3日（週二）上午9時30分至11時30分在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室舉行愛心義賣活動，由屏東分署同仁捐贈愛心物資，義賣所得全數納入該分署愛心基金，專款優先用於屏東分署轄區之弱勢義務人。

3小時前

恭喜水湳經貿園區！　大巨蛋落腳處在「共善樓」對面

台中人引頸期盼的台中超級蛋、大巨蛋確定落腳水湳經貿園區！台中市長盧秀燕今天在市議會總質詢前宣布：「大巨蛋用地是目前『創研一』的用地，面積達16.3公頃，交通相當便利，將至少興建3萬席次。」

3小時前

華固超額配發股利　鍾榮昌：北士科房價上調3~5%合理

華固（2548）去年完工空窗期，獲利下降，但仍超額配發股利，共發6元。董事長鍾榮昌表示，雙北房市相對穩定，但台中供給量多，銷售狀況屬於較差。至於輝達進駐北士科，有利華固今年在北投2場指標新案，他認為：「北士科微幅調價3~5%合理。」

3小時前

竹南房價飆破42萬！已是天花板？　在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

苗栗房價一飛沖天，尤其竹南地區，每年飛漲「1個字頭」，目前均價來到4字頭，相當驚人。最新一集《地產詹哥老實說》邀請東森房屋竹南運動公園加盟店長饒心奣，他分享竹南、頭份房市概況，並指出當地人追不上房價的窘境。

3小時前

明星學區＋捷運＋大基地！桃園藝文特區珍稀宅「百川峰滙」房價抗跌、機能滿分

身為桃園市政重點推動的首善之區，藝文特區集結教育、交通、商業與生活機能於一身，不僅房價抗跌力強，長期發展更具爆發潛力。近期備受關注的新案「百川峰滙」，便以稀有大基地、明星學區、優質生活圈三大優勢吸引市場目光，成為今年十分值得關注的指標建案之一。

3小時前

台中水湳經貿園區從共善理念到建築實踐　詩性建築、數位科技創造未來城市永續願景

台中市不僅以「數位」與「淨零」為發展雙軸，更以水湳經貿園區作為低碳智慧生活的示範場域，讓永續的種子在城市各個角落發芽。從中央公園、逢甲大學共善樓，到台中綠美圖與國際會展中心，一座融合科技、人文與自然，充滿未來感與共善精神的低碳數位新城，正悄然在這裡成形。

4小時前

大火帶走4人命！汐止絕美豪宅掛售　倖存屋主嘆：看緣分

2016年汐止一場大火，帶走「康詩丹郡」社區1樓4條人命，該屋共144坪，在大火後重新裝潢，非常漂亮，如今以3480萬元開價刊售。記者聯繫到屋主張先生，他透露：「該屋花1800萬元裝潢，知道事故屋價格不會好，賣掉當然覺得可惜，但礙於資金壓力，不得已得賣。」

4小時前

輝達帶旺北士科　建商估房價漲幅曝光

北士科迎來輝達全球總部進駐好消息，帶動當地房市熱潮，不過在此之前，其實該區房價已停滯3年多，久旱逢甘霖，就有建商透露，接下來開價將上調5~10%。

5小時前

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3..

恭喜水湳經貿園區！　大巨蛋落腳..

大火帶走4人命！汐止絕美豪宅掛..

竹南房價飆破42萬！已是天花板..

24年前就卡位！　「興富發圓環..

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝..

餐飲孤島變熱區！　13期壽司大..

買900萬高雄房　一聽隔壁租金..

攤商大排長龍一次買10份「全是..

輝達翻轉台北北區！　「這波賣7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

196億帳款收不回惹眾怒　中鼎..

現成包租公！　高雄「金融街」滿..

屏東市工業用地拍賣　底價140..

恭喜水湳經貿園區！　大巨蛋落腳..

華固超額配發股利　鍾榮昌：北士..

竹南房價飆破42萬！已是天花板..

明星學區＋捷運＋大基地！桃園藝..

台中水湳經貿園區詩性建築、數位..

大火帶走4人命！汐止絕美豪宅掛..

輝達帶旺北士科　建商估房價漲幅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366