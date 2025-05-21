房市冷靜期「五窮六絕七上吊」　內行曝此時買房優勢





▲在台中從業已久的俗諺：「五窮六絕七上吊」，自住客現在入手是好的時機點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市進入冷靜期、買方觀望情緒升溫之際，品牌建商卻選擇逆勢操作，透過升級建材與配備、強化自住體驗來吸引高品質需求客群。不過恰逢房地產淡季，在台中從業已久的俗諺：「五窮六絕七上吊」，自住客現在入手是好的時機點。

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房市進入政策冷靜期，也遇到房地產淡季，台中從業已久的代銷業者說：「我觀察台灣房地產春天3、4月春暖花開，其實就是搭上329檔期，所以其實買氣是最好的。」

「而5月開始就是繳稅季，所以也有俗話說『五窮六絕七上吊』，代表消費者口袋因為繳稅心情不佳，一路延續到7月，而『八月遇到鬼』進入民俗月，整個5~8月就算是房地產淡季，9月開始秋高氣爽，搭上928檔期，成為房地產豐收期，一路延續到農曆年。」

▲2025年房市一路寒冬，目前買方觀望情緒濃厚，但以台中來說品牌建商來說卻選擇逆勢操作，以升級建材與配備、強化自住體驗。（圖／記者陳筱惠攝）

不過2025年一路是寒冬，目前買方觀望情緒濃厚，以台中來說，品牌建商卻選擇逆勢操作，以升級建材與配備、強化自住體驗，如位於北屯機捷特區的漢宇建設「漢宇雲衍SKY VISION」，採用與11期指標個案龍寶建設「愛臻邸」相同的鋁系統模板工法，另外也導入EMS智慧電車充電系統、雨水回收與銅銀離子泳池循環系統。

另外，近期14期重劃區「寶輝Park」系列，建築設計由日本NIHON SEKKEI與美國JOHNSON FAIN操刀，建材方面採用5+5+8+8複層中空節能玻璃搭配大面積落地窗系統，兼顧採光與隔音效能。

基地位於14期榮德段的「磐興寬悅」則是中台灣首見全案導入日系建材龍頭LIXIL旗下系統的住宅產品，配備涵蓋TOSTEM氣密窗、GROHE與American Standard衛浴、INAX磁磚等，產品規劃跳脫傳統配備堆疊，轉向以「系統整合」為核心的設計邏輯，吸引自住族群目光。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「當市場進入冷靜期，產品力就是建商最強的競爭籌碼。選擇在此時升級建材與配備、不轉嫁成本，能有效吸引具長期自住計劃的買方進場。」

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