台灣首個無核夏季　電力壓力未解反「加速建築轉型」

▲隨著核電場逐步除役，台灣2025年首度進入無核夏季。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著夏季高溫不斷攀升，台灣電力需求居高不下，能源成本成為全民關注的話題。雖然政府宣布電價凍漲，但專家估算合理電價應達每度4元以上，電費上調已是未來趨勢。在這樣的高電價時代，建築轉型成為趨勢，節能設計逐漸從選配功能升級為買房的關鍵考量。

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雖然4月宣布電價暫時凍漲，台電表示住宅與工業用電平均維持每度3.7556元，但根據電價公式，合理電價應達每度4.0968元，平均調幅約9%。即使透過政府撥補、台電節流等手段暫時穩住電價，全年虧損仍恐達500億元。

在能源成本長期居高不下、全球減碳趨勢日益緊迫的背景下，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示，對自住型買家而言，住宅的節能能力直接影響長期居住成本。尤其在高電價時代，建商若能在節能設計上多下功夫，未來將更具競爭力。

▲在建築開發端，節能設計已成為建商的必修課。（圖／記者陳筱惠攝）

在建築開發端，節能設計已成為建商的必修課。其中2021年落成後得到全台唯一獲得「LEED V4版」、「鑽石級智慧建築」雙認證的中部建商麗晨建設總部「丰二三」為例，從設計導入綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理、安全防災、節能管理、健康舒適、智慧創新，當時營建成本每坪高達35萬元。

但實際營運後，「一年約節省了40％的用電量！」，記者估算光是1年，該建物就能省下超過百萬元電費，麗晨建設表示：「其實節能設計不再只是政策響應，而是影響居住品質和能源效率的關鍵，每塊土地無法以單一的設計思維去複製建造，以長期的角度來思考，才是真正節能。」

麗晨建設近期推出的新案「這山那」，延續節能設計，特別設計地下層天井，利用浮力通風原理引導自然氣流，有效減少停車空間的悶熱感，同時降低機械排風系統的耗能。

▲在高電價時代，建商若能在節能設計上多下功夫，未來將更具競爭力。（圖／記者陳筱惠攝）

除了麗晨建設，舜元建設也在節能策略上不斷創新，旗下案場導入智慧能源管理系統（EMS），能自動調控電動車充電時段，降低社區高峰用電負載。同時，雨水回收系統、感應式LED燈等設計也成為舜元建案的標配，全面提升社區節能效能。

除了建商積極轉型，地方政府和學術界也在節能領域展現新作為。台中市政府計劃於2026年前完成26.8萬盞路燈的LED換裝工程，每年可節省約8,000萬度電，減少3.9萬公噸碳排放，並計劃透過碳權交易為地方創造收益。中興大學則與企業合作打造「雙微電網示範場域」，透過AI能源管理技術，每年預估節電37萬度、減少碳排放66萬公斤，成為智慧綠能的示範場域。

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