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網友評13期為「不噴可惜區」　在地勸：還要10年

▲▼ 13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中13期重劃區迎來最新消息，國泰建設新案「蒔萃」將登場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中「 13期重劃區 」全名為十三期大慶市地重劃區，大部分位於台中南屯區境內、小部分跨台中南區，就有網友認為13期發展將是未來台中最頂的重劃區，區域範圍內有捷運、鐵路、高鐵、交流道，搭配低密度與綠地，外圍還有一堆重劃區，不噴可惜。不過該區還在起手階段，在地專家認為要等到機能完備大約還需10～15年。

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13期重劃區腹地約 229 公頃，分為「昌明段」、「楓溪段」、「樂田段」、「大慶段」4大段別，其中近期進入開發熱區的有「昌明段」、「大慶段」，其中主戰場落在昌明段，包括鉅虹、順天、國建三大老牌建商，不約而同聚焦昌明段推案。

▲▼ 順天「MR.L」坐享文心秀泰商場第一排 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲順天建設新案「MR.L」3月正式開賣以來，目前實登揭露已銷售48戶，價格也創下區域新猷。（圖／記者陳筱惠攝）

南屯房仲簡剴延分析：「昌明段鄰近文心秀泰、好市多等大型商場，因為最靠近八期重劃區，商業機能最完善成為開發首選，而大慶段因鄰近雙鐵共構的大慶站、中山醫學大學大慶院區，還有大慶夜市等，同樣周邊機能都已完備。」

鉅虹建設昌明段新案「蒔荃」與「蒔美」基地相望，「蒔荃」主打兩房23～28坪、「蒔美」三房38～41坪，總銷合計達百億元。4月底正式開案。

同樣位在昌明段順天建設新案「MR.L」，產品規劃45、90坪，總戶數93戶，總銷超過40億元，3月正式開賣以來，目前實登揭露已銷售48戶，每坪成交均價78.02萬元，最高成交單價達87.9萬元，創下區域新猷。

▲▼ 13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅虹建設昌明段新案「蒔荃」、「蒔美」齊發，成為昌明段新秀建案。（圖／記者陳筱惠攝）

最新消息則是國泰建設13期首發新案「蒔萃」，基地面積1362坪，產品規劃純3房37-46坪，據悉每坪開價80萬元。據預約民眾表示：「開案會有驚喜價！」

另外基地面積782.31坪的「中陽旭月」則是規劃14層地上建築，僅52戶，主力產品為48坪3房與60坪4房。規劃大尺度陽台、空中泳池、起手總價就挑戰3500萬元以上，主打換屋族。

鉅虹建設銷售總監張玉鈴則是實戰分析，她說：「13期位於台中南屯區與南區交界處，光是交通發達就已經贏過許多重劃區，鄰近烏日『D-ONE第一大天地』，擁有中山醫、中興大學的文教與醫療資源，加上綠地公園與整體規劃，『要輸很難』」

▲▼ 13期,中陽旭月,北13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲基地面積782.31坪的「中陽旭月」主攻中大坪數，主攻換屋族。（圖／記者陳筱惠攝）

13期的未來看似潛力無限，會不會有本夢比過高的期待，網友認為「那邊目前還空著一片，可能等20年後。」、「13基本盤就是透天，6000萬元是基本，刪掉很多人了吧」、「13期地價和低密度規劃，隨便都要賣7字頭，不是正常台中人可以負擔的。」、「高房價畸形的坪數，不如買回舊市區。」

簡剴延則是認為：「13期之所以廣受注目，是因為13期地理位置離8期、7期、高鐵都很近，生活機能無虞，目前土地單價自配地後一路上揚，最高價土地已經破百萬元，但依照目前景氣與重劃區推案狀況，要等到區域內機能完備大約還需10～15年。」

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關鍵字：台中十三期南屯區重劃區發展

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