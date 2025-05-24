詹惟中京都開民宿「被擋門外」　原因曝光

▲詹惟中砸4,000萬元台幣給女兒可安開民宿。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

命理師詹惟中近年副業經營得風生水起，2年前豪砸超過4,000萬元台幣在日本京都買下4間房產，全部交給24歲的女兒可安經營美盧民宿。不過這幾天他計畫親自飛到京都，用命理師的專業「粉碎地震預言」，沒想到卻因自家民宿生意太好，而無房可住。

日前日本漫畫家預言「7月5日將發生大地震」，讓身為命理師的詹惟中決定在6月底飛去京都粉碎謠言。因為自家在京都有民宿，卻沒想到生意太好、又遇上大阪博覽會人潮暴增，4間房全數客滿，害他臨時只好花錢「入住別人家民宿」。

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他也透露，當初買下這4間房產可是看過風水的財庫，經過重新裝潢，還和當地的民宿團隊合作，結果開業沒多久就人潮爆滿，現在生意比其他民宿還強，簡直成了京都熱搜民宿，70%以上入住都是日本人。

他大讚京都政府的政策比其他地區友善，「其他地方執照難申請，但京都為了觀光客住房問題，只要合法拿到執照就可以經營，非常合理！」每月租金大約30萬元台幣進帳，成績相當不錯。

他也坦言，當初會選擇「開民宿」而不是「包租公」，主因就是日本法律太保護房客，一旦遇到奧客房東根本趕不走，「民宿比較單純，來一組走一組，不喜歡也不會纏著你。」現在，民宿全權交給女兒可安打理，「女兒負責業務，我則負責宣傳。」開業至今父女倆分工，最開心就是至今沒遇過奧客。



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