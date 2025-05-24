輝達進駐北士科周遭房價起飛？　網認1原因難支撐

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）台灣總部將設於士林北投科技園區（北士科），消息一出引發市場對於周邊房市的高度關注。對此網友看法兩極，還有網友認為輝達目前只開出不到100個職缺，要撐起房價有點困難。

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▲▼輝達進駐北士科網友對於周遭房價討論。（圖／翻攝批踢踢，下同）

批踢踢有網友發文「各位對NV北士科太樂觀了吧？」，表示輝達目前在台灣僅釋出不到100個職缺，大多數還是海外外派，認為這樣的規模恐怕難以支撐當地房價。他進一步表示，北士科地區房價偏高，加上貿易戰影響供應鏈轉移，若後續沒有其他系統商跟進，可能讓外界對房市的期待過於樂觀。

部分網友也附和此觀點，認為輝達的工作機會量體相對有限，難以對房市產生顯著影響。他們留言表示，「一般高薪工程師也未必願意花超過每坪百萬的價格買房」、「輝達的職缺數量連台積電的2%都不到」。

但也有網友持不同意見，認為房市的漲幅更多來自「預期效應」和「題材造勢」。他們提到，輝達的進駐可能帶來後續磁吸效應，吸引更多企業進駐，並先撐起租屋市場。更有人指出，目前近百個職缺只是初步規模，未來總部建成後勢必會再擴大徵才。