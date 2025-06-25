離家1年陽台被裝「12台室外機」家裡熱爆　女：感覺空氣是燙的

▲梁女陽台外裝設的冷氣室外機為樓下4間商家所有，且其中10台在她離家期間裝設。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸廣東省廣州市一名女子因工作因素暫時搬家，時隔1年多之後搬回來住時，但卻發現家中異常悶熱，這才發覺自家陽台外的冷氣室外機多達12台。她指出，這些冷氣室外機幾乎是全天候運作，「白天熱浪襲人，晚上噪音像打雷」。

廣州日報、巴士的報報導，梁女一家人早在1990年代就入住這間房子，位在2樓，但今年3月以來變得更熱，尤其是廚房、客廳，且若不開冷氣或是電風扇，家中長者經常熱到汗流浹背，因為她家陽台外被12台冷氣室外機包圍，造成屋內悶熱且噪音不斷。經瞭解，她家緊鄰著一樓商家，而這批冷氣室外機為樓下4間商家所有，且其中10台就是在她暫時搬離的這一年期間所裝設。

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當地記者實際走訪，這批冷氣室外機運作期間會發出較大嗡嗡聲，且部分機器安裝位置高出陽台圍牆，對採光造成影響。不只如此，只要一走進她家廚房就能明顯感受到一股熱氣，短短不到10分鐘，記者衣服就被汗水浸溼。

依據規定，冷氣室外機安裝位置應該要盡可能遠離相鄰方的門窗與綠色植物，且與對方門窗距離不得小於3至4公尺，但如今這些室外機卻距離她家不到2公尺，部分甚至小於1公尺，明顯不符規定。她稱，這些室外機太影響生活，又吵又熱，3月以來根本就不敢開窗，「感覺空氣是燙的，凳子也是燙的，坐立難安」。

在相關單位的協調之下，這些店家同意拆除部分冷氣室外機，有的進行位置調整，呈現較分散的狀態。梁女直呼，這下總算比之前涼、安靜一些，但仍希望未來能全數撤走。據信這棟房子當初設計時並未預留冷氣室外機的位置，才導致糾紛。