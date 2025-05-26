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京華城案外案！檢調大規模搜索　中石化、中工重訊回應

▲▼ 京華廣場 。（圖／記者項瀚攝）

▲威京集團主席沈慶京6年前主導標售「京華城」土地，在連續3次乏人問津流標後，突由集團旗下的中石化子公司鼎越開發以溢價30億元標得。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

京華城案外案！檢調懷疑，威京集團主席沈慶京6年前主導標售「京華城」土地，在連續3次乏人問津流標後，突由集團旗下的中石化子公司鼎越開發以溢價30億元標得，有損害中石化利益，今（26日）搜索中工、中石化、鼎越公司，隨即中工、中石化也發布重訊回應。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城案正在法院審理中，檢調單位持續調查懷疑，威京集團主席沈慶京6年前主導標售京華城所在土地，在連續3次乏人問津流標後，突由集團旗下的中石化子公司鼎越開發，以溢價30億元標得，有損害中石化利益之虞。

台北地檢署今（26日）兵分20路搜索中工、中石化、鼎越公司，並約談前、現任董事長等決策團隊22人到案。隨即，中工、中石化皆發布重訊：「本公司配合調查，本公司營運及財務一切正常。」

已拆除的京華城購物中心在2001年開幕時，是當時世界最大的球體建築，因營運狀況不佳，地主京華城公司在2018年委託戴德梁行公開標售，但因價格等因素，歷經3次流標後，2019年才由威京集團旗下中石化百分之百持有的鼎越開發，以372億元取得土地永久所有權。

由於中石化和京華城公司同屬威京集團，中石化更是持有鼎越開發百分之百股份的母公司，這起標售案在就當時引起外界懷疑，這筆土地交易是威京集團子公司為了解決聯貸壓力，所想出的「左手換右手」解套方案。

檢調發現，當時京華城土地首次招標底價380億元，第4次標售底標已經降為342億元，但鼎越公司卻以272億1萬元得標，整整溢價30億元，這筆購地案的決策過程涉嫌《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌。

檢察官姜長治26日指揮調查局北機站，兵分20路搜索中石化、鼎越、京華城等公司，並約談中石化等公司的時任與現任董事長、財務主管等18名被告、4名證人到案。據了解，現被法院收押中的威京集團主席沈慶京不在這波約談名單內。

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關鍵字：京華城檢調中石化中工鼎越土地

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