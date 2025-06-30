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單親媽12間套房年賺140萬　秘訣公開

R姐善用錢滾錢，專攻台中買屋收租，當起包租婆，再透過優化，增添房屋價值，未來脫手快。

▲R姐善用錢滾錢，專攻台中買屋收租，當起包租婆，再透過優化，增添房屋價值，未來脫手快。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

單親媽媽R姐（本名：廖嘉紅）獨力培育龍鳳胎，孩子2歲時R姐罹患乳癌，然而，樂觀正向的她不向命運低頭，她在《錢鏡你家》節目中分享，善用轉貸的資金錢滾錢，專攻台中買屋收租，當起包租婆，賺取穩定的被動收入，10年來R姐坐擁2屋、養出12間套房、年租金收入140萬穩穩賺。

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「多年前自住房屋要轉貸時，銀行員告訴我能多貸出100萬，我就盤算這筆錢能做什麼？要不要借？多借出來就要多付利息啊！」R姐回憶當時朋友介紹一處位於台中市篤行路的隔套（4間套房）物件，地段好、生活便利又有穩定的上班族租客，R姐精打算盤，「收來的租金收入，付完房貸還有剩，我看完房子就決定多貸出100萬，用於隔套物件的頭期款。」

R姐教戰，要讓錢滾錢，才能發揮最大效益，「以前總會想說，要先還清負債再投資，但是等到負債都還完了才做投資，投資的年限和坡道就變短了，反而是先評估投資報酬率，若能超過房貸利息，就要兩邊同時進行。」

當包租婆，精算成本很重要，R姐投資房地產注重報酬率，「以前常聽專家教戰，股票的殖利率達5％就是存股好標的，我自己設定買屋收租報酬率要達到6％，才能過關。」

而在財務規劃上，R姐習慣用最壞的打算做評估，堅持「租金收入」要完全負擔「房貸本利均攤」支出，「所以必須是隔成多單位的隔套物件，我才出手投資，擠出足夠的租金負擔房貸。」R姐說，為了省下隔間裝修費用，她專攻「現成隔套」，再花百萬元來優化屋況。

R姐優化最大的支出是管線翻修，光是水電管線就要20萬元，「我們那個年代沒有這麼多電器，可是現在什麼都要電，套房都是儲熱式熱水器，洗完澡要加熱，同時還要吹頭髮，不好意思！電力不足就跳電了。」她強調，砸重本在水電管線翻修，是為了居住安全。

「我出手之前，會把維修費用都估算進去，加計維修費用總成本，投報率是否達到6％標準？如果做不到的話，那就要忍痛放棄。」R姐指出，其實透過優化，增添房屋價值，未來也較容易轉手，「在適當時機獲利了結，其實不管是股票或房市，都要懂得汰弱留強。」

優化之後，讓居住空間更加舒適美觀，租金也可順勢調漲，R姐強打「獨洗獨曬」，洗衣曬衣都不必共用，有獨自的陽台曬衣空間，「我上591租屋網站看哪一種房子租金開得高，抓出賣點。」R姐固定床的位置，再用配色窗簾點綴、地板貼花、角落放盞立燈，塑造柔和宜居的氣氛。

R姐將現有7間隔套優化後，租金調漲為每月9,000元至1萬元，以月租金9,000元計算，隔套7間的年租金收入是75.6萬元，除以總成本的投報率，就從原本的6％提高至9％，未來脫手更容易。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/cP6Ge0DbJpY

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