反骨手搖飲曾開在這　士林夜市廢墟華麗變身KTV

記者項瀚／台北報導

士林夜市商圈發展頗受矚目，近期KTV業者租下文林路整棟閒置大樓，砸1.5億元翻新，瞄準士林北投缺乏KTV產業的商機。事實上，士林夜市過去也有KTV，但在14年前隨「都會叢林」商場都更而謝幕，如今士林夜市睽違14年再現KTV進駐。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近期KTV業者租下文林路整棟閒置大樓，砸1.5億元翻新。（圖／記者項瀚攝）

士林區文林路上的「銀座大廈」，座落在士林夜市精華地段，過去樓上經營商旅旅館、1樓則曾為知名網紅「反骨男孩」的手搖店面，荒廢多年。然而，近期由KTV業者「派對之星KTV」承租下整棟1~6樓，外觀打上燈光煥然一新，與過去整棟黑壓壓一片的景象截然不同。

事實上，過去士林夜市也有KTV，位於「都會叢林」商場中的好樂迪，是不少人年輕時的回憶，但在14年前因為都更而歇業。另外，據瞭解「陽明戲院」改建案原本也有KTV業者洽談想進駐，但時至今日，該重建案都尚未動工。

▲士林夜市「都會叢林」商場中的好樂迪在14年前歇業。（圖／Google Maps歷史畫面）

記者採訪到「派對之星KTV」老闆Parsons，同時他也是新北連鎖KTV品牌「同學匯」的老闆。他分享：「疫情前就有成立新品牌的計畫，希望與同學匯的風格與定位做出區隔，主打高級裝潢並兼顧親民價格，台北市各個地方都有評估過。」

為何最終在2年前，決定進駐士林夜市？Parsons表示，主要原因有2，「首先是租金，其實疫情前這棟（現址）就有找過我們，但當時租金比較高，疫後房東適時調降，給出讓利租金，願與租客共好。」

再來，他說：「台北市各區都有競爭者，但士林北投主要商圈KTV相當稀少，只有石牌好樂迪，我們以全新高級裝潢切入市場，會有商機。」

Parsons對「派對之星KTV」客層也做了分析，他表示：「50%的比例會是學生客，附近有銘傳、文化，甚至東吳、淡江來這邊都很方便，學生客雖然消費力不高，但他們可以增加網路熱度，且畢業出社會後，也還是會回來。另外20%是在地店家、20%是商務客、10%是中老年愛唱歌的長輩。」

Parsons透露，「派對之星KTV」一共6個樓層，總使用面積約1000坪，開辦、裝潢共砸了1.5億元，目前還在內部測試階段，預計年底前就會與大家正式見面。

▲「派對之星KTV」主打高級裝潢，每間包廂都有不同的特色。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點