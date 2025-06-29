怕被樓上住戶吵！他買頂樓「又想到2問題」　過來人搖頭：非常喜歡

▲原PO選擇買頂樓，但又擔心漏水問題。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果住在比較低樓層，只要樓上住戶動作比較大，就可能受到影響。近日就有網友發文表示，因為他和家人都不想再被樓上鄰居吵了，所以買房時都只看頂樓，但後來他想了想，又擔心會有漏水的風險，因此內心感到無奈。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「只能買頂樓」為標題發文，提到他們家以前都是租房，但過去幾年，不論住在哪棟大樓內，都會被樓上的鄰居吵，家人甚至還因此失眠，所以當他們決定要買房子，就都鎖定頂樓。

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原PO透露，他們最近看上一間屋齡15年的大樓，地點不錯，總價也能接受，所以很快就簽約了。不過他事後又想到，如果住在頂樓的話，可能會有漏水、夏熱冬冷的問題，因此他也無奈，沒錢買透天厝的話，或許也只能接受了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實透天沒有比較安靜，一樣會被隔壁吵、被馬路吵，我出去租房子反而覺得大樓比較安靜」、「我也是租屋的時候被樓上吵瘋，所以後來我們才買最高樓」。還有人分享，「15年算蠻新的，我自己目前住高樓層頂樓，非常喜歡！不管買幾樓還是透天都有可能遇到漏水問題，熱冷的問題靠冷氣就可以處理了，我覺得頂樓很棒啊」。