全台4社宅開放招租！台北、高雄都有　共1470戶年底可入住

▲全台有4社宅即將開放申請。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者李芷萱／綜合報導

雙北、桃園和高雄民眾注意！國家住都中心日前表示，全台共有4處社宅正式開放招租，申請時間預計是6月9日至7月8日，中籤者可在12月1日入住，據悉這次招租的總戶數是1470戶，同時也有提供特定戶數給弱勢民眾、警消戶等。

本次招租的4個社會住宅分別是台北市萬華區「萬華安居」、新北市三重區「五谷好室A」、桃園市中壢區「龍岡好室」和高雄市左營區的「崇實安居」，國家住都中心指出，如果民眾的工作地點與居住地在不同縣市，可申請多處符合資格的社宅，如設籍桃園但在台北工作的民眾，若符合「萬華安居」及「龍岡好室」的申請規定，可同時提出申請，但需於抽籤後擇一入住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，本次招租也考量弱勢族群和特定職業人員的居住需求，依住宅法第4條規定，40%的戶數將提供經濟及社會弱勢民眾申請，另規劃10%睦鄰戶及5%警消戶比例，提供轄區內的民眾與基層警消人員申請，同時「龍岡好室」建於陸軍龍翔營區釋出地，特別回饋5%戶數給少校以下基層國軍官兵申請，社宅申請時間從6月9日至7月8日，10月9日公開抽籤，12月1日可入住，詳情可至國家住都中心網站查詢。