台中捷運綠線延伸9.94公里！「8站新規劃」曝光　大坑風景區受惠

▲捷運綠線延伸公聽會 。（圖／台中市捷工局提供）
記者陳致平／綜合報導
台中市政府捷運工程局日前舉辦「捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃公聽會」，三場會議共吸引近300人次參與，蒐集大量民眾建議與提問，涵蓋車站選址、路線線形、施工影響、未來轉乘整合與在地發展潛力等面向，後續將納入綜合規劃調整與行政報核資料中。
捷工局表示，綠線延伸綜合規劃串連北屯、大坑、烏日與彰化市，路線長9.94公里，設置8座高架車站，延伸大坑可帶動大坑風景區觀光發展，延伸彰化可支援產業與學區需求，並銜接未來彰化輕軌與台鐵金馬站（高架化中），共同建立完整中部都會軌道生活圈。
▲捷運綠線延伸公聽會烏日場吳瓊華議員發言。（圖／台中市捷工局提供）
捷工局指出，公聽會上台中市民對「綠線延伸後續推動期程」、「G18/G19站位是否降低拆遷風險」、「彰化段是否改善轉乘動線」等議題表達高度關切。捷工局將依據意見進行方案再優化，包括增設G20a站，直接轉乘規劃中的彰化輕軌，調整G18、G19站線形，避開住宅拆遷並強化聯合開發可能性，G1端點站預留與屯區捷運（紫線）銜接機會。
捷工局指出，綠線延伸大坑及彰化段一案完工後將可服務56.2萬人，預估全日運量達32.8萬人次，並每日節省2.31萬小時通勤時間，減少私人機動運具使用旅次，汽車0.24萬人次、機車5.12萬人次，有效提升大眾運輸占比與生活品質。
捷工局表示，綜合規劃串連北屯、大坑、烏日與彰化市，路線長9.94公里，設置8座高架車站，延伸大坑可帶動大坑風景區觀光發展，延伸彰化可支援產業與學區需求，並銜接未來彰化輕軌與台鐵金馬站，共同建立完整中部都會軌道生活圈。
讀者迴響