房市連跌兩季！專家：跌幅不會太深　明年「這時」可望止跌

▲全台房市已連跌兩季。（示意圖／記者林挺弘攝）

文／彭蕙珍／今周刊

房地產業者吉家網公布2025第一季房市季報，七都房市表現價量俱跌，六都均價微跌1.2%，六都季交易量62,892棟創9年來新低，各都房價表現除新北市仍小漲0.67%外，其餘五都呈現小跌。

今年第一季為台中、桃園領跌，吉家網董事長李同榮示警，六都均價與交易量連續兩季下跌，空頭明顯確立，全台房市由南至北、由多轉空，進入下修階段。

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因政府的AI政策與發展，對台灣未來的經濟前景與區域發展貝有相當大的激勵作用。他認為，對於下修中房市會有強勁支撐力道，推估此波房市下修幅度不會太深，跌勢也不會太久。

至於何時止跌？他預期會是在2026年第3季。因跌幅不會太深，自住客可積極看屋，下半年選擇抗跌區域與產品，伺機擇優而入。

吉家網企研室處長莊文樹分析，第1季六都房價以新北市表現抗跌小漲0.67%，其餘五都分別呈現跌勢，依次為台北市-0.52%、台南市-0.53%、高雄市-0.68%、桃竹-1.44%台中市-2.08%。

上一季跌幅高達4.32%的台南市與跌幅達5.64%的高雄市，這一季跌幅收斂，台積宅核心與外溢地區於去年第4季率先領跌後，今年第一季跌勢稍有緩和。

雙北市延續上一季抗跌走勢，在漲跌之間盤整，依目前第2季市場現況觀察，房價下修幅度不大。又因買方持續觀望，交易量持續劇減，難短期內難迅速回溫，後市看空。

雙北轉強 桃園、台中持平

李同榮指出，近2季六都房市轉空，但從第1季與去年同期房市比較，近1年來房價表現，南北分歧，雙北因過去漲幅落後，去年市場甩尾階段表現轉強，台北市房價年漲幅7.67%，新北市年漲5.84%，桃園與台中表現強中帶弱，桃園市年漲幅3.36%、台中市年漲幅2.76%。

這一波強勢的台南、高雄表現轉弱，顯示六都房價已由南而北，逐季鬆動。

台北最抗跌 北士科受惠輝達

李同榮觀察，從六都這波高價與前波低價漲幅推估，領漲與超漲的都會房價將率先轉弱，也就是說房價下修將由南而北逐步修正。

他認為，市場下修指標的都會將是上波領漲的台南，下修行政區指標是台南新化區與安定區，主要是台積宅外溢與超漲效應。

抗跌指標的都會是這波漲幅落後的「台北」，抗跌行政區指標為台北市「士林、北投」，因輝達AI北士科效應，延伸效應至「社子島開發」，是未來房市下修最具抗跌性的指標行政區。

下半年九大利空罩頂 激勵觀望買盤進場

李同榮表示，六都房市連續2季價量俱跌，加上第2季至5月底為止，無論是預售或成屋都仍呈現價跌量縮走勢，可以直接判斷房市已由多轉空。

下半年市場在面對關稅戰方興未艾、匯率波動加劇、地緣政治緊張、停滯性通膨、GDP趨緩、交屋潮劇增、建商被迫開工、營建資金斷鏈、消費者信心下滑等9大利空下，房價將大幅鬆動，激勵觀望買盤進場，交易量有望逐季回溫。

受惠於近年AI產業發展，包括輝達海外總部落腳北士科、桃園將建構「亞洲矽谷創新中心」、和以台南沙崙為中心的「大南方新矽谷方案」，串聯嘉義至屏東等縣市，打造半導體科技S廊帶，他認為房市會有強勁的支撐力道。

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