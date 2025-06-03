知名痔瘡診所爆密醫惹議　停業1年1.7億賣出

▲在高雄以治療痔瘡出名的錦英診所，舊址去年底以1.7億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在高雄以治療痔瘡出名的錦英診所，去年被網友爆料，有醫師不斷鼓吹要做手術治療，事後才驚覺竟然是密醫，民眾憤而向衛生局檢舉，該醫院被處停業1年處分，沒想到根據實登，診所舊址去年底以1.7億元售出，信義房屋專家表示，該區地價已站上3字頭。

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在高雄開業超過30年的錦英診所，是老字號專門治療痔瘡的診所，曾在徵才網站表示，「專治各種痔病」，號稱有全台僅有的「乾燥療法」，在南部地區相當知名。

▲在高雄開業超過30年的錦英診所，是老字號專門治療痔瘡的診所，相當知名。（圖／翻攝自Google Maps）

去年9月遭到網友爆料，到該診所治病時，有醫師不斷鼓吹要做手術治療，事後才驚覺治療的醫師竟然是密醫，憤而向衛生局提出檢舉，最後遭高市衛生局，依《醫師法》、《醫療法》規定，加重處以停業1年處分。

沒想到還不到1年，根據實登，該診所舊址去年11月出現轉手交易，為地上3樓透天，地坪62.01坪、建坪132.15坪，屋齡59年，土地使用分區為商5用地，成交價為1.7億元，換算地價為274萬元。

▲南高雄的中山路是燙金門牌，距離雙捷交會的美麗島站、捷運中央公園站、中央公園、大統五福店都不遠。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，新買家為嘉義太保自然人，而錦英診所至今仍停業，在地仲介預估，以區域行情來看，該棟月租金約20萬元，換算投報率約1.4%，尚未傳出招租訊息。

信義房屋七賢店經理丁奕薰表示，南高雄的中山路是燙金門牌，距離雙捷交會的美麗島站、捷運中央公園站、中央公園、大統五福店都不遠，區段機能佳、人車流都相當密集，屬於南高雄蛋黃區。

錦英診所舊址小檔案 位置 新興區中山路 坪數 地坪 62.01 坪、建坪 132.15 坪 成交價 1.7 億 現況 空置 新買家 自然人 預估月租金 20 萬 區域行情 建商收購地價單坪 190~250 萬元

▲錦英診所舊址小檔案。（ETtoday製表）

丁奕薰指出，該區以往若透天正常當店面使用，或屋主自用需求換屋，市場行情單坪地價落在130~150萬元之間，不過自從建商開始陸續收購中山路沿線店面，價值整個拉升，鄰中山路店面地價瞬間飆高，單坪190~250萬元，屋主也多以建商收購價格開價，價格遠高於區域行情。

即使部分交易以自然人名義進行，但推測多為建商掛名收購，意在整合地塊興建大樓，此趨勢推升地價，同時也帶動房價上漲壓力，以現階段地價換算，未來開價也要站上5字頭。

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