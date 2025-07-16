搬進漏水屋害布偶貓被電死…博美、哈士奇相繼死亡！房東慘挨告

▲蔡男控訴租屋處插座漏電、濕氣過重，導致他飼養的寵物相繼死亡。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名蔡姓男子112年7月向房東劉女承租房屋，未料入住後卻因牆壁龜裂、濕氣過重、插座壞掉漏電等瑕疵，導致蔡男飼養的布偶貓遭電死，之後博美犬、哈士奇也陸續因濕氣過重而病逝，蔡男認為房東之房屋危及承租人安全或健康，因此提告求償寵物死亡之損失共33萬9400元、精神撫慰金26萬0600元，合計共60萬元。新北地院審理後，駁回蔡男請求。可上訴。

判決書內容指出，蔡男主張入住係爭房屋後，發現有牆壁龜裂、漏水且通風不佳致濕氣過重、冷氣及插座壞掉而漏電等瑕疵，導致他飼養之價值4萬元的布偶貓遭漏電插頭電死，支出喪葬費用3萬6000元；後113年3月底至4月初，蔡男飼養價值18萬元的進口博美犬、以及價值6萬元的哈士奇陸續因通風不良、濕氣過重而生病死亡，分別支出喪葬費用1萬4400元、9000元。

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蔡男認定房東未保持房屋合於約定使用、收益之狀態，有危及承租人安全或健康等，令他飼養之寵物難以居住之不完全給付，同時構成侵權行為，因此求償寵物死亡損失33萬9400元。此外，蔡男控訴，因劉女提供瑕疵房屋，導致他的寵物貓狗相繼離世，精神上受到莫大痛苦，請求精神撫慰金26萬0600元，合計共60萬元。

對此，房東劉女則表示，當初租約勾選房屋無漏水，供水排水正常，經蔡男確認後簽名，而蔡男提供之照片顯示房屋所有瑕疵，但拍照時間已經承租逾9個月，無法證明瑕疵是何人造成；再者，蔡男寵物死亡與房屋瑕疵間有無因果關係，或是蔡男不當飼養所致，均非無疑，認為蔡男請求為無理由，應予駁回。

新北地院法官審酌，蔡男應就房屋瑕疵與其受有損害之因果關係負有舉證責任，就蔡男提供之事證，僅能認定該房屋於113年4月份前後時間有漏水瑕疵，無從認定有牆壁龜裂、通風不佳致濕氣過重、冷氣及插座壞掉而漏電等瑕疵；且從對話紀錄來看，房東劉女有積極安排師傅修繕漏水，並無對房屋瑕疵置之不理。而蔡男提出之寵物塔位使用證書、寵物天堂收據等，僅能證明寵物貓狗死亡，但文件上均未記載死因，無從證明寵物死亡與房屋瑕疵有任何關係，因此駁回蔡男請求，判決劉女免賠。全案可上訴。