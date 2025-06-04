台積電效應歪樓！　便利店跟風自取「楠梓漢」引熱議

▲有便利商店店家超愛諧音哏，出現「高雄楠梓漢店」進駐高大特區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓房市近期有台積電、橋科等產業議題助攻，帶動房價快速飆漲，晚進場的購屋族，購屋信心十足還被網友稱為「楠梓漢」，有便利商店店家超愛諧音哏，出現「高雄楠梓漢店」進駐高大特區，引來不少網友大唱《男子漢》。

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台積電進駐楠梓產業園區，在南部半導體S廊帶具關鍵影響力，產業利多帶動人口紅利，以及產業未來發展性，吸引不少民眾積極進場購屋。近年房價從台積電尚未宣布設廠前的1字頭，漲到現階段最高5字頭，晚進場的購屋族，還被網友笑稱為「楠梓漢」。

楠梓最受矚目的購屋區段就是高大特區， 出現FamilyMart 全家便利商店趕上諧音哏，取名「高雄楠梓漢店」。網友在臉書粉專《姆士捲》PO出店名後，引來眾多網友在留言，接龍齊唱電影《花木蘭》的插曲《男子漢》，紛紛笑稱「腦中浮現音樂是正常的嗎？」還有不少網友喊出電影經典台詞「你這個爛炮兵。」笑翻一堆網友。

▲高大特區中包含藍田、中興、中和3里，人口從2020年約1.5萬人，快速成長至2025年的約2.3萬人。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於楠梓區大學南路，在地仲介表示，1樓店面坪數約58坪，預估月租金約9萬元上下。住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東蔡岳霖表示，高大特區包含藍田、中興、中和3個里，人口數從2020年約1.5萬人，快速成長至2025年的2.3萬人，不但店面租金出現明顯漲幅，空租率也大幅下降。

目前大學南路周邊租金單價每坪約1500元，以最熱鬧的藍昌路與藍田路一帶為例，25坪透天店面整棟租金從台積電設廠前的每月2.5~3.5萬元，攀升至4~5萬元，漲幅高達4~6成。

蔡岳霖補充：「過去大坪數、高總價店面因商圈尚未成熟，租金單價偏低。但隨知名店家陸續進駐，業者對高租金店面的承接能力增強，大坪數店面租金單價正逐步追平小坪數店面，顯示該區商業價值正在提升。」

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