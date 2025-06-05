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超級利多來襲！水湳大巨蛋引爆房市　新案強勢卡位逢甲熱區

▲台中超巨蛋。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市規劃中的「超級大巨蛋」正式拍板落腳水湳經貿園區，圖為超巨蛋外觀（未定案）。（圖／翻攝自台中市政府）

記者陳筱惠／台中報導

台中市規劃中的「超級大巨蛋」正式拍板落腳水湳經貿園區，引爆當地房市，根據市府最新規劃，超巨蛋將設於中央公園旁的「創研一」用地，基地面積高達16.3公頃，並有望與捷運綠線及未來橘線交會站點相鄰，區域利多湧現，市場看好水湳鍍金成為台中房市下一波上漲熱區。

萬群地產謝智安總經理分析，隨著超巨蛋定案，水湳經貿園區再度成為市場焦點，不僅引來大型建商卡位，其中水湳最強生活機能區、國際型觀光夜市的逢甲商圈周邊，也開始出現資金外溢效應。

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21世紀不動產資深經理沈政興指出，水湳超巨蛋不僅是體育建設，更結合會展、演唱會、商場等多元機能，預計將帶動整體水湳生活圈與周邊區域商業活絡與人口再導入，其利多不僅限於水湳園區本身，更將影響包含逢甲、七期等鄰近板塊，光是「散場經濟」、「住宿效應」就將產生明顯連動。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「超巨蛋」利多不僅限於水湳園區本身，更將影響包含逢甲、七期等鄰近板塊，光是「散場經濟」、「住宿效應」就將產生明顯連動。（圖／業者提供）

其中，位於逢甲生活圈的「富宇富美圖」新案基地來到1477坪，規劃21~32坪中小坪數，未來下樓就是生活機能，距離水湳經貿園區也僅2個街廓，更是吸引三大購屋族熱烈關注。

據了解，該案位於逢甲商圈的文教區，周邊除了逢甲大學、中國醫大兩所台中知名學府外，還有僑光科大、西苑高中、西屯國小等，因此具備完善的教育資源，基地位於西屯區福星北路生活圈，步行即可抵達逢甲夜市與超市商圈，生活機能成熟完整，成為首購小家庭心目中首選地段。

另外，富美圖專案經理何培睿也觀察到，「富宇富美圖」對於社交導向的年輕科技族吸引力也十足，畢竟水湳經貿園區規劃為台中未來的創新經濟樞紐，結合科技產業、研發辦公、國際會展中心與綠地生活，年輕新貴講求生活品質與社交空間，不但交通便捷，更享有豐富夜生活、休閒娛樂與高密度商業機能。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富宇「富美圖」位處水湳與逢甲兩大區塊的黃金交會點，無論是自住、出租或中長期增值，皆具備三贏條件。（圖／業者提供）

最後則是全台各地投資導向的眼光置產族，未來超巨蛋效應帶動租金投報潛力，也讓水湳生活圈產生質變，「資金潮」與「租金潮」雙軌帶動，對長租與短租市場都是重大利多，加上產品規劃包含中小坪數格局，符合高需求的租賃市場設定，目前相較水湳經貿園區單、總價，逢甲生活圈相對親民，具備高投報率潛力，是投資客眼中的甜蜜點。

富美圖專案經理何培睿分析：「新案掌握區域黃金交會點，進可攻、退可守！」，他認為：「超巨蛋等建設題材不僅改寫水湳發展定位，也將牽動整個中台灣都會動線與資金佈局。『富宇富美圖』剛好位處水湳與逢甲兩大區塊的黃金交會點，無論是自住、出租或中長期增值，皆具備三贏條件。」

拿「台北大巨蛋」的經驗來說，該處位於信義區部分預售新案甚至站上單坪200萬元，且自大巨蛋開工至啟用，漲幅可觀，台中超巨蛋也將複製西屯區蛋黃漲勢軌跡，以6字頭房價來說都是地板價位，據了解，未來該區還將有另一塊千坪基地將要推出新案，在時間與個案堆疊效應下，潛力相當被看好。

關鍵字：台中水湳超巨蛋房市逢甲散場經濟投資富宇富美圖6字頭置產

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