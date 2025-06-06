台積宅飆風四起？　中科周邊預售均價「1坪下修4萬元」

記者陳筱惠／台中報導

中科因台積電擴建計畫而成為房市關注焦點，隨著台積電二期擴建進入實質階段，是否會再帶起台積宅炫風不得而知，但依照目前數據顯示，中科生活圈中古屋平均單價與預售、新屋單價已有1.8倍價差。信義房屋專家表示，科技買盤帶動，中古屋漲勢相對預售屋來得穩定有脈絡，並非一夕暴衝。

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▲中科台積電效應10年，中科生活圈中古屋平均單價與預售、新屋單價已有1.8倍價差（圖／記者陳筱惠攝）

隨著台積電擴建計畫的推進，觀察歷年中科周邊地區的房價，新案部分5年內有2成以上漲幅，每坪單價從2021年第一季的5字頭，截至今年第一季已漲至6字頭，不過相比2022、2023年第一季的房市大多頭，首季中科周邊新案房價甚至有微幅修正的現象。

過反觀中古市場，漲勢卻一路長紅，單價5年從23萬元漲至34.8萬元，漲勢高達51.4%，而有趣的是，中古屋漲幅雖凌厲平均34.8萬元，但與預售單價的62萬元來說，價差1.8倍。

▲過去台中所謂的「台積路」是位於西屯區國安一路，但隨著大樓群屋齡逐漸上升，整體路段逐漸退燒。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析:「中科生活圈新屋價差修正，主因仍是受到央行第七波信用管制措施衝擊，令周邊投資、置產風氣消減，加上周邊推案量不及過往。」

信義房屋中科東大店陳泱儒則表示：「中科預售建案很有限，不像北屯區重劃議題豐富，各個總價帶的產品多元，這幾年主要量體由寶輝建設、磐鈺建設領軍，目前市場上，包含寶輝早期取得的屋主要轉售，到現在開價都已來到7、8字頭。」

陳泱儒說：「過去台中所謂的『台積路』是位於西屯國安一路上，但隨著國安一路大樓群屋齡逐漸上升，整體路段逐漸退燒，這與科技買盤喜歡新屋有著很大的連動關係，反而大雅、沙鹿推案量多，科技買盤外溢效益明顯。」

▲中科生活圈中古屋各級距的產品都有，以統計數字上來說，比較扎實，房價不是突然之間爆衝。（圖／記者陳筱惠攝）

而中古屋市場，陳泱儒說：「看起來漲幅大，但平均落差比較不會這麼大，尤其中科生活圈中古屋各級距的產品都有，不同房型、坪數需求，以統計數字上來說，比較扎實，房價不是突然之間爆衝，中科一直以來都是受到台積電效應，10幾年來都是這樣。」

他也觀察：「受到信用管制影響，買方盤旋多裹足不前，但這一波端午節，台積電端午獎金分紅很多，很明顯看房人潮回籠。」

賴志昶分析：「半導體產業龍頭進駐帶動，中科周邊的西屯區、海線行政區，同樣由於有中科效應，這種新舊屋間的價差，未來有機會因市場追價效應而縮小，尤其若台積電二期如期量產、並釋出大量就業人口，將可能再推升區域住宅需求。」

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