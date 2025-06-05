台中房市季報Q1價量雙跌　估價師：混合型訊號出現

▲台中第一季房市呈現價量雙跌、建照縮減但使照增加的「動能釋出、態度轉審慎」混合訊號。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年Q1台中買賣移轉棟數為1萬543棟，主因為疫情期間建商積極推案，現正逢當時建案交屋高峰期，估價師則認為，Ｑ1呈現價量雙跌、建照縮減但使照增加的「動能釋出、態度轉審慎」混合訊號。

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比對買賣移轉棟數、建照縮減但使照增加三重數據，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「歷年來Q1為房市淡季，但第七波信用管制推行後，銀行核貸擴大限縮，導致2024年Q4交易量急遽下滑，直至今年Q1仍未見止跌，買賣與第一次登記棟數雙雙連續2季走跌，交易節奏出現轉變。」

Q1台中買賣移轉棟數為1萬543棟、季減19.8%、年衰退13.1%，交易熱區前三名為北屯區1945棟、太平區931棟與西屯區913棟，在建照、使照與開工戶數方面，Q1的建照核發戶數為5792戶，較去年同期增加372戶，年增率6.9%。

使照戶數為5222戶，年增380戶，年增率7.8%；開工戶數則為6960戶，比去年同期大幅成長2533戶，年增幅高達57.2%。雖然三項指標皆呈現正成長，但整體數據亦反映出建商開案步調逐漸放緩，以及交屋高峰漸退。

陳孟筠認為：「建照縮減可能預示未來推案轉弱，影響中長期供給；使照增幅則顯示交屋動能穩健，支撐當前市場供需；開工大增亦可能與建商因應融資與稅務政策而提前施工有關，後續可持續觀察其延續性。整體而言，呈現動能釋出、態度轉審慎的混合訊號。

▲業者認為，未來推案走向會越來越精緻化，包含合理坪數、社區整體規劃、基地地點都要會被市場考驗。（圖／記者陳筱惠攝）

今年第一季房市出現「價量雙跌」格局，顯示市場熱度進一步降溫。除了一向被視為傳統淡季的首季影響外，近期政策干預與外部變數也持續壓抑市場信心，形成多重壓力。

萬闔廣告總經理卓慶能認為：「政府延續選後的打炒房基調，以及私法人禁購4000萬元以上之高價住宅作為宿舍，土建融與房貸條件同步收緊，皆造成市場觀望氣氛濃厚。尤其部分自住型買方，因擔憂未來價格修正，進一步延後入市時點。」

不過房價是否應聲走跌？卓慶能認為：「機率不大，即便目前市場上部分預售屋開價趨緩，呈現盤整狀態，但實際上土地價高與房價漲不動沒有直接關聯，嚴格講起來台中主力建設公司手上握有很多庫存，推測大型開發商會先消化再開案。」

「畢竟沒有每天在過年，目前房市一週來人5組已經很多，但這沒有不好，前2年的爆衝不是正常現象。未來推案走向會越來越精緻化，包含合理坪數、社區整體規劃、基地地點都要會被市場考驗。」卓慶能說。

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