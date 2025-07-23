居民憂「都更改變地形」釀災　專家給建議

圖、文／CTWANT

台北市中正區一條連通和平西路與三元街的巷道，因當地都更案而重新舖設。附近居民指控，新舖的道路把原本緩降的巷道拉高，除了可能導至附近地勢較低之處積水之外，也因為一直到鄰近三元街才陡降，坡度過大且銜接大馬路，恐導致交通意外。

▲建案基地旁的新舖道路在銜接三元街時下降的坡度過大，可能導致容易發生交通意外。（圖／CTWANT提供，下同）

家住該條巷道的李先生說，他曾多次向市府工務局新建工程處及都市發展局反映，質疑該處道路因鄰近都更案施工後，道路遭抬高，造成中段隆起、末端陡降，造成坡度異常，但僅獲回應「施工符合道路設計規範」，讓他強烈質疑市府審查機制是否失能。

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李先生指出，市府官方回覆指該道路「平順銜接」地勢較高的和平西路與低約3公尺的三元街，但事實是，新舖道路不僅未平順地緩降，反而先抬高了數十公分，一路高出原有的路面，最嚴重的地方更高出近2公尺，最後在鄰接大馬路時才一口氣以12%的坡度快速降到與三元街同高。

李先生說，這樣的高程變化在專業上是不可接受的，任何市區道路施工皆應嚴格遵守規範，不得任意調高或降低，市府後續審查更未檢討道路坡度與安全疑慮，也沒有提供中段的道路原始高程，使建商得以抬高中段路面，造成道路末端急遽下滑，將導致周邊幾處淹水，並嚴重影響附近居民及用路人通行。

▲何先生（左）說，以前路面的高度與現在差了很多，雖然他不似李先生（右）具建築背景，但也看得出這樣的道路設計有問題。

「坡度這麼大，老人家坐輪椅要怎麼上去？下坡也可能衝到馬路上。」李先生說，道路從高處到低處，應該是順著降下來，怎麼會有先抬高、最後才陡降的道理？那個陡降的路段，無論是騎腳踏車、摩托車或是開車，如果速度稍快一點都有危險，更遑論推輪椅更加不便，萬一將來道路完工後成為危險道路，這是社區公共財的損失。

李先生說，他針對道路規劃不當，多次向市政府陳情、舉報，但舉辦會勘時，並未通知陳情人，只有市府官員、當地議員與建商參與，最後也只改善細微末節的小地方，並未改正根本的抬高路面問題，讓人懷疑，官員與民代是否都受到「有力人士」的影響。

台灣大學土木系系主任葛雨甯指出，政府單位審查都更工程計畫書，是採書面審查，也就是說，政府人員並不會到現場，只要相關數據符合法規即可。他建議，附近住戶若有疑異，可以聯名向當地里長陳情，邀集市府相關單位人員出席，與陳情住戶到場共同會勘，就現場實際狀況找尋解決方案，萬一將來發生損害，也可釐清責任歸屬。

▲李先生指出，道路標高抬升之後，一旦下大雨很可能造成附近積水。

台灣省結構技師公會特殊結構審查委員張迺禎表示，根據交通部頒布的「公路路線設計規範」規定，道路車速速限在每小時25公里以下者，道路坡度最大容許值為12%，建議值為11%，也就是說，若新設道路坡度在12%以下，確實合乎法規。不過，他也指出，道路的坡度若有變化，設計單位照理應該要提供轉折處的標高，不能只提供首、尾的數據；但他強調，道路的設計是否合理，仍必須依個案的實際情況而定。

負責審查和平西路2段90巷新闢道路的台北市政府新工處表示，當初新工處協審該項道路圖說，依北市府都市發展局所提供資料審核，其中並沒有指定90巷中段的標高，經審查建商所提計畫尚符「市區道路及附屬工程設計規範」相關規定，且開闢終點係順接現有道路高程，建商已將路面柏油陡降改善完成。

CTWant詢問品揚建設，該公司人員表示，該公司依法規申請相關案件，經過公家單位認證合乎法規，並已取得使用執照，對於工地相關事務，需詢問現場實作人員再行回答。不過，至截稿為止，本刊仍未獲進一步回應。

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