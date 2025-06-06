男友坦承「在洗手台尿尿」不止一次　她喊噁：根本有病！兩派吵翻

▲男友居然在洗手台尿尿，讓原PO很震驚。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多情侶穩定交往一段時間後，會選擇開始同居，但相愛容易相處難，每個人的個性都不一樣，一名女網友表示，某天早上要出門時，發現廁所的洗手台有黃色水滴，一問之下才知道，男友居然在洗手台尿尿，而且不是第一次，傻眼直呼「男友真的有病」，貼文引發兩派討論。

女網友在Dcard發文，當她準備出門上班時，意外在家中洗手台發現疑似尿液的痕跡，當場質問男友，對方竟毫不避諱地承認「我有在洗手台尿尿」，而且還不止一次，這番話讓她當場震驚，直呼「我男朋友頭腦有病，是真的有病」。更讓原PO無法接受的是，當她表達強烈不滿時，男友竟回「小題大作、這件事根本沒什麼」。

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她回憶，曾在公共廁所看過有人在洗手台尿尿，當時只覺得不可思議，沒想到如今竟發生在自己男友身上，「當下真的只覺得是頭腦有問題，有病的人才會做這種事。」因此她上網求助，「有人男友也會在洗手台尿尿嗎？這根本就是不正常的事吧？」

貼文曝光，有一派網友也無法接受，「好像比較高的男生比較多會尿在洗手台，但我覺得超級沒衛生，如果是我男友，我一定不會跟他在一起」、「我剛跟我男友在一起的時候就發現，很生氣請他不要這樣，他還跟我說很多男生都在洗手台尿尿」、「有時候會在洗手台放水洗東西的我，刷新三觀，這樣跟我拿馬桶洗東西有什麼差」。

也有網友分享自身或身邊人的相似經驗，「我有罪，我是半夜起床尿尿會尿在洗手台，因為怕尿馬桶裡或沖馬桶的聲音會吵到家人，但洗手台我會沖乾淨不留痕跡」、「我哥就會這樣，而且要尿洗手台就算了，尿完了也不會沖洗一下，他媽起床去廁所看到洗手台還有尿漬，而且味道還很重，真的超級噁」。