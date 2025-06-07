ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

何世昌／預售屋履保改革能杜絕爛尾樓？　落實2大監管措施才有效

▲▼嘉義建商驚爆倒閉捲款落跑！19戶2400萬頭期款打水漂（圖／翻攝自Google街景）

▲嘉義預售屋「臻品舞」因建商落跑，導致建案淪為「爛尾樓」。（圖／翻攝自Google街景）

文／房市專家何世昌

近期有建商落跑，導致建案淪為爛尾樓，內政部擬強化預售屋履約擔保機制。然而，預售屋保障機制的核心問題，是業者查覈機制、政府驗證機制沒有發揮效果。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義預售屋「臻品舞」因建商落跑，導致建案淪為「爛尾樓」，引發社會關注預售屋風險。為了強化消費者購屋權益，內政部地政司手研擬強化預售屋履約擔保機制，預計3個月內提出具體改革方案，並同步修正預售屋買賣定型化契約，導入更明確的信託規範與資訊揭露，全面防堵資金遭挪用的風險。

據內政部指出，目前改革方向包括以下三大重點：

一、明確規範買方所繳價金應專用於實際工程興建項目，以防建案尚未動工或剛開工就已耗盡購屋款。

二、第二，賣方須在契約中載明信託專戶的機構名稱與帳號，讓買方直接將款項匯入專戶，避免資金被移作他用。

三、簽約時賣方應提供信託權益說明書，協助購屋者清楚掌握自己對信託資金的保障內容。

內政部此次對於爛尾樓危機的反應迅速，值得讚許與肯定。不過，我們全面檢視全球各國對於消費者購買預售屋的保障措施，可以得到一個簡單卻悲傷的結論——「都沒有用」，不管是規定價金匯入專戶禁止動用、或者要求建商強制購買商業保險等等，都沒有百分百可以防堵購屋價金被違規挪用，或者完整取回消費者者已繳付的價金的途徑。

以澳洲前2年爆發的爛尾樓危機為例，法規要求建商須購買商業保險，以保障消費者權益，倘若建商倒閉落跑，消費者可從保險公司獲得賠付；而建商購買保險的保障額度，隨每州規範而定。

按理來說，這套規範相對有保障，除非保險公司倒閉，否則消費者應可取回足額、或接近足額的首付款而不會承受損失，可事實上並非如此。當建商爆發財務危機倒閉後，消費者仍承受大部份損失，因為大部份建商所購買的保險額度並不及法規最低要求，或者是已失效的保險。

▲▼信託,簽約,儲蓄,財富。（圖／Unsplash）

▲預售屋保障機制的核心問題，是業者查覈機制、政府驗證機制沒有發揮效果。（示意圖／Unsplash）

預售屋保障機制的問題環節究竟出在哪裡呢？關鍵就在兩道監管機制未發揮作用。

第一道監管機制是「業者查覈機制」蘯然無存。以台灣預售屋履約保證機制來說，最常使用的是「不動產開發信託」與「價金信託」，受託機構往往是銀行與建經公司。消費者將購屋價金匯至信託帳戶，建商再依信託契約向銀行、建經公司請款；而銀行、建經公司核定撥款前，真的有詳細查驗請款帳目、金流是否正確，以及至現場勘驗工程進度有無達標嗎？

實務上，有些受託機構恐怕禁不起檢驗，他們賺走信託費用，卻未盡到應盡的監管責任，使得信託機制流於形式，毫無意義。

第二道監管機制是「政府驗證機制」未貫徹。目前預售屋在公開銷售之前須將建案資訊送至主管機關備查，並公開揭露選用的預售屋履約保證方式，相關資訊在實價登錄網站上均可供查詢。可問題來了，假如建商勾選使用「價金返還之保證」，實際上也會是如此嗎？由於政府人力有限，根本無法逐一排查，這部份就成為灰色地帶。

總而言之，不管預售屋保障機制如何更改，倘若上述兩道監管機制未能落實，改革的善意恐流於空談，保障仍會大打折扣。

▲▼ 馨傳不動產智庫執行長何世昌 。（圖／何世昌提供）

▲房市專家何世昌 。（圖／何世昌提供）

何世昌小檔案
學歷：淡江大學中文系、世新大學中文研究所
經歷：中研院士曾永義教授助理、高雄特派記者、《住展雜誌》研發長

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

關鍵字：預售履約保證履保預售建商保障何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

對等關稅風暴無人倖免　台中營建業展期建照獲核准

當前全球局勢因川普關稅政策而陷入動盪不安，日前台灣上市櫃公司協會舉辦領袖講座，針對關稅戰風暴的影響為題，專家認為，對等關稅風暴無人倖免，以營建業來說，目前台中市政府已核准展期建照。

34分鐘前

逾7萬筆不動產未辦「繼承登記」　內政部：若超過15年依法公開標售

根據內政部統計，全國有超過7萬筆不動產尚未辦理「繼承登記」，對此，內政部今（7日）表示，若超過15年未完成辦理，後續將移由國有財產署依法公開標售，內政部提醒繼承人儘速辦理繼承登記，若有相關問題，除了可至地政事務所洽詢外，還可至地政司網站查詢。

59分鐘前

中山區社區不到60戶「沒夜班保全」！他卡關了　過來人選擇曝

「台北市蛋黃區房子好難得，但沒夜間保全，我該買嗎？」有買房族看上一間位於中山區、戶數不到60戶的物件，價格與格局都滿意，但僅配有日間保全，讓他遲遲無法決定。對此，信義房屋專家指出，戶數少要關注的重點除了人力之外，也可以觀察社區是否有替代性的安全機制，例如電梯磁扣、監視器、逃生梯感應門等等。

2小時前

何世昌／預售屋履保改革能杜絕爛尾樓？　落實2大監管措施才有效

近期有建商落跑，導致建案淪為爛尾樓，內政部擬強化預售屋履約擔保機制。然而，預售屋保障機制的核心問題，是業者查覈機制、政府驗證機制沒有發揮效果。

3小時前

人氣≠實力！盤點台中消失的「網紅事業」　1家只開4個月就收攤

近年來，「網紅經濟」、「名人開店」成為熱門話題。無論是擁有百萬粉絲的YouTuber，還是長年活躍於螢光幕前的藝人，紛紛投入副業，特別是餐廳與手搖飲。然而，從台中市的實例來看，這波看似風光的開店潮，卻也快速顯現出退燒效應，來得快、去得更快。

6小時前

從513家到只剩1家　全台最後「廖老大茶坊」1原因沒退場

在手搖飲競爭激烈的台灣，「阿娘喂！廖老大茶坊」曾如旋風般席捲街頭巷尾，最輝煌時期全台加盟店總共513間。但短短時間，這場旋風轉為塵暴，席捲而空。如今，全台只剩1間位於台中北屯的松竹店。

6小時前

新莊costco、輔大商圈塞車有救了　塭仔圳「2條道路」6月底通車

新北市新泰塭仔圳重劃工程再曝新進度！為紓解輔大、新莊Costco商圈周邊交通壅塞，新北市府計劃於今年6月底，在新莊中正路以南的塭仔圳二區，開通東西向20米寬計畫道路「國營路」與「新富三路」，讓用路人可以更快速便捷的銜接中環路及建國一路，往來台65線快速道路及西盛工業區、樹林一帶。

20小時前

國有地欠租遭判「拆屋還地」！基隆婦怒衝國產署北分署噴辣椒水

基隆一名許姓婦人因積欠租金，遭財政部國有財產署北區分署發函通知解除契約，並通知「拆屋還地」。許婦敗訴後心有不甘，竟挾怨前往國產署北分署，並朝基隆辦事處主任陳女、以及約聘人員邱女噴灑辣椒水。全案經檢察官提起公訴後，基隆地院法官依意圖供行使之用而攜帶危險物品妨害公務執行罪，判處許婦有期徒刑9月。

20小時前

北市房東注意！包租代管稅率調降　「六都最低」僅1%

台北市政府日前針對加入社宅包租代管計畫的房東，提出稅率調降措施，修正「台北市興辦社會住宅及公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例」提案，獲市議會法規委員會支持，未來房屋稅率將調降到1％，和現行自用住宅稅率一致，待市議會三讀通過後即可施行。

22小時前

日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！她傻眼：能幹嘛　內行揭貼心用途

出國旅遊不少飯店、旅館都會提供備品，但你有看過提供牛皮膠帶的嗎？一名日本網友到日本鄉下一間老字號旅館住宿時，她在備品中發現一捲牛皮紙膠帶，卻想不出它有何用途，於是拍照PO網詢問，意外引發網友瘋猜；其中有內行人表示，牛皮紙膠帶是為了「抓蟲」。

22小時前

【雄中畢典表演露比醬】全場男同學低沉回喊「嗨」XD！ #AiScReam

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

從513家到只剩1家　全台最後..

姊銀彈支援弟買下車位！25年後..

住新竹「高鐵通勤台北」　他曝1..

日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！..

新莊costco、輔大商圈塞車..

租金翻6倍！女大生租屋驚見超髒..

仁愛路半世紀豪宅1億賣　前屋主..

人氣≠實力！盤點台中消失的「網..

家旁開「自助洗衣店」能接受？大..

知名連鎖女裝起家厝租約到期撤出..

ETtoday房產雲

最新新聞more

對等關稅風暴無人倖免　台中營建..

逾7萬筆不動產未辦「繼承登記」..

心動中山區社區　「沒夜班保全」..

何世昌／預售屋履保改革能杜絕爛..

人氣≠實力！盤點台中消失的「網..

從513家到只剩1家　全台最後..

新莊costco、輔大商圈塞車..

國有地欠租遭判「拆屋還地」！婦..

北市房東注意！包租代管稅率調降..

日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366