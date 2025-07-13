這才叫搬家！女出動摩托艇「整間漂浮帶走」畫面曝光

▲女子出動小型摩托艇搬家。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞沙巴一名女子搬家的方式相當特別，因為她出動小型摩托艇，把整棟房屋順水漂浮數公里至鄰近村落，生動詮釋「搬家」一詞。消息曝光後，許多網友對於如何漂浮搬家感到好奇，引發討論。

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星洲網報導，女子借助村民的協助才完成這場漂浮搬家之旅，從Terusan村莊出發，最終抵達北部Balimbang村莊陸地安置。畫面顯示，這棟粉紅色一層樓建築就漂浮在水面上，一路前進。

女子把這段影片發佈在TikTok平台引發討論，許多人對於她搬家的方式感到好奇紛紛提問。屋主說明，在整個透過水路搬運房子的過程中，所有家具都保持原位，不曾移到屋外。後來，她也上傳另外一段新影片，可見房子已經架設在新地點的高腳屋基座。

另外也有許多網友開玩笑說，若有快遞人員送貨看到房子不見了，將會一臉困惑，「如果我能這樣搬家，一周搬一次家都沒問題」、「鄰居肯定困惑，早上還有房子，下午就消失了」。