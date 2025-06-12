東南水泥包商釀災脫手房產　航海王無貸款1.6億入手

▲2022年東南水泥包商炯德營造因施工意外造成工安事故，導致高鐵和台鐵左營站大停電，該營造商名下透天今年出現轉手。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
2022年東南水泥包商炯德營造，因施工意外造成工安事故，導致高鐵和台鐵左營站大停電，而該營造商持有的總價1億1800萬元透天，1月出現轉手紀錄，由上櫃海運公司以1億6380萬元無貸款成交。信義房屋專家表示，區域行情單價270~300萬元。
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東南水泥包商炯德營造2022年4月發生拆除工程事故，釀成台鐵、高鐵營運中斷，影響逾12萬名乘客，最後該公司先後與雙鐵、台電等單位和解，付出合計約8611萬元賠償金，並均已賠付完畢。
▲高雄火車站周邊店面受鐵路地下化影響，地面人流減少，導致空租率較高。（圖／記者張雅雲攝）
而該公司2020年6月曾在高雄中山一路入手店面，當時以1億1800萬元入手，1月出現轉手交易紀錄，成交價1億6380萬元。根據實登顯示，該物件為地上3樓透天，地坪109.2坪、建坪173.99坪，為商5用地，屋齡62年，含貨梯增建頂樓加蓋，換算地價單坪150萬元。
據查，新買家為上櫃公司正德海運，無貸款入手，目前由偉文文教機構做為升學補習班使用，尚在經營中，補習班則透露，目前尚無搬遷計畫。根據租賃實登顯示，該補習班為2016年承租，月租金8萬元，租期則未公布。在地仲介表示，以入手價來看，堪稱低於區域行情入手。
▲中山一路受惠於既有商圈人潮與旅宿業聚集，店面具穩定需求。（圖／記者張雅雲攝）
信義房屋七賢店經理丁奕薰表示，高雄火車站周邊店面受鐵路地下化影響，地面人流減少，導致空租率較高。相較之下，中山一路受惠於既有商圈人潮與旅宿業聚集，店面具穩定需求。
該區為早期開發生活圈，素地有限，中山路沿線以透天店面為主，因近年陸續有建商收購沿線透天，逐年拉高區域地價，換算地價單坪約270~300萬元。
|店面小檔案
|位置
|新興區中山路
|坪數
|地坪 109.2 坪、建坪 173.99 坪
|屋齡
|62 年
|成交價
|1 億 6380 萬元
|買家
|正德海運
|現況
|補習班
▲ 店面小檔案。（ETtoday製表）
丁奕薰表示，附近的六合夜市商業機能佳，愈靠近六合夜市店面價值、租金都愈高，空租率也更低，單坪租金約600元上下。未來隨高鐵南延利多發酵，高雄新車站三鐵共構預計將帶動更多人潮，吸引租客、建商搶卡位。
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