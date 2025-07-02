▲台中13期熱度飆升！品牌建商進駐插旗，置產族搶進增值地段。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）



記者黃稜涵／採訪報導

「台中13期重劃區」近年在交通以及區域發展利多推動之下，逐漸成為購屋新熱點，尤其北接七期市政中心、文心秀泰商圈、南連高鐵副都心，再加上水岸第一排以及雙捷共構站的稀有條件，使得台中13期具備宜居潛力，更成為置產族群眼中的增值首選。

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▲▼台中13期重劃區擁有水岸第一排以及雙捷共構站的稀有條件。（圖／記者姜國輝攝，以下同）



財經專家黃舒衛指出，台中13期區域規劃單純，住宅區佔比高，尤其以低密度開發為主，整體環境舒適宜人。結合河岸景觀與豐富的公共設施，這裡對於換屋族與自住客而言，是理想的購屋首選，未來房價與地價的成長潛力相當可觀。另外，它所搭配的雙捷優勢，捷運綠線不僅可直達烏日高鐵站，也能通往台中市政府與七期鬧區，具備南北暢行的交通條件，加上未來烏日還將規劃一座大型購物娛樂城，預期將進一步帶動商業機能與人潮匯聚，對於像台中13期這樣具備發展潛力的重劃區來說，是一大利多。

▲▼財經專家黃舒衛指出，台中13期未來房價與地價的成長潛力相當可觀。

黃舒衛進一步分析，台中13期與一般重劃區不同，周邊緊鄰南屯八旗商業區，生活機能成熟齊備，交通上更具備紅線與綠線兩條捷運線、台鐵車站等軌道建設，形成強勁的交通網絡。無論是雙捷共構、純住宅規劃，或是周邊商圈與日常機能的支撐力，台中13期的「含金量」極高，不僅吸引多家上市櫃與知名品牌進駐，在地廣受好評的品牌亦紛紛插旗，顯示此區發展潛力備受市場肯定。

▲▼台中13期匯聚文心秀泰商圈、迪卡儂、好市多，更串聯中山醫學大學、中興大學等，形成強大生活圈。



台中13期重劃區匯聚文心秀泰商圈、迪卡儂、好市多、頂級跑車品牌與多家知名連鎖店，形成強大生活圈，更串聯中山醫學大學、中興大學等，讓美食、購物、娛樂、醫療資源全部到位，其中座落於水岸第一排的《惠宇大沁》，採低密度規劃設計，融合景觀、生態與永續理念，深受自住與置產雙族群青睞。

▲▼座落於水岸第一排的《惠宇大沁》，採低密度規劃設計，深受自住與置產雙族群青睞。

惠宇建設業務部副課長楊竣傑表示，「《惠宇大沁》座落於慶順路，這個地段非常特別，是難得一見的河岸第一排建案，街廓完整，正對文中小學預定地，未來可享遼闊視野；基地後側鄰近慶順公園，步行可達麥當勞、黃昏市場與好市多商圈、大慶雙捷站，生活便利性極高。」

▲▼惠宇建設業務部副課長楊竣傑表示，《惠宇大沁》是難得一見的河岸第一排建案，生活便利性極高。

他進一步說明，「本案規劃2至3房、25至44坪產品，主打純住宅設計，針對水岸優勢，打造宜居建築外觀，以波浪式垂直綠化呼應河岸景觀。惠宇建設深耕台中50年，《惠宇大沁》是這區域的第三案，未來還有約10筆基地將陸續推出，我們提供從預售、成屋到入住的一條龍服務，確保客戶享有完善售後與長期陪伴。」

▲▼《惠宇大沁》是惠宇建設在這區域的第三案，未來還有約10筆基地將陸續推出。

惠宇建設看準台中13期地段優勢與發展潛力，延續一貫對建築品質的高標準，打造全新建案《惠宇大沁》，坐擁雙捷共構站交通優勢，結合成熟生活機能與完善醫療資源，更在空間細節中悉心雕琢，實現兼具自然與質感的理想森活住宅。

— 惠宇大沁 —

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