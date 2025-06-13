房仲：六都中古屋賣更久！「這縣市」成交天數暴增30天居冠

▲六都中古屋平均銷售期全拉長。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

中信房屋指出，自去年9月央行啟動第七波房市信用限制措施，加上金檢力度升高後，整體購屋市場出現顯著變動。根據該公司內部資料，比較去年第三季與今年第一季的情況，六都的中古屋銷售期普遍拉長，增加幅度介於12至30天之間，其中桃園延長時間最長，達30天。

中信房屋於11日發布新聞資料，研展室副理莊思敏分析指出，銷售時間延長，某種程度上反映出買賣雙方對市場的心態已做出調整。當前市場逐漸走向理性，買方出手更加審慎，已不再盲目追高，促使賣方也需重新評估並調整開價期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以桃園地區為例，平均銷售期增加達30天，在六都中變化最明顯。莊思敏解釋，當地部分重劃區尚處於發展初期，生活機能尚未完整建構，居民日常消費仍倚賴既有市區支援。在整體房市熱度減弱的當下，這類區域的物件自然承受更大的去化壓力，也拖慢了整體交易節奏。

觀察中南部市場發現，台中、台南與高雄的中古屋平均銷售天數皆超過80天。莊思敏指出，這些城市的房價起點相對較低，前幾年因科技園區、台積電設廠等利多刺激，帶動房價快速上揚，吸引不少投資者進場。不過，隨著政府打炒房政策持續實施，短線投機買盤退場，市場重回自住需求導向，成交速度也因此放緩。

除銷售週期變長外，屋主在定價上的策略也明顯轉向。根據中信房屋統計，今年1至5月，全台降價物件達5777件，較去年同期成長近五成。

莊思敏指出，這波調整顯示，許多賣方心態已從「等待觀望」轉為「主動讓價」，越來越多屋主不再堅持高價，而是參考市場實際行情做出彈性調整，希望藉此吸引買方關注，加快交易進程。

展望未來半年，莊思敏認為，市場缺乏明確利多，加上整體經濟未見明顯回升，房市走勢可能持續盤整。若屋主有資金調度或資產重整需求，應順應市場變化，適度調整售價，以提高成交機會，避免因延遲出售而影響資金周轉。