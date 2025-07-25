電線桿上貼「賣房廣告」有人在看？網秒懂：貼過的都知道

▲隨意貼廣告，依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1200元至6000元罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都曾在電線桿上看見廣告傳單，近日有網友發文表示，他回家時，注意到一名男子沿路撕掉電線桿上的傳單，因此他便感到納悶，現在還有人在電線桿上貼傳單賣房子？不怕被罰嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「現在還有人在電線桿貼傳單賣房？」為標題發文，提到他在回家路上，看見中年男子騎著摩托車，一路撕下電線桿上的傳單，與此同時，他也特別留意傳單上印著什麼，結果才知道是賣房的廣告。原PO當時心想，現在有很多網路平台可以曝光，怎麼還有人在貼紙本傳單呢？而且貼傳單賣房的話，不會怕被罰嗎？

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貼文曝光後，就有網友表示，「房仲說他貼電線桿的詢問率是最高的」、「有貼過的都知道，會看這（指傳單）來的（人）超多」、「人是視覺動物，有時候看一看會勾起欲望」。還有網友表示，「到處都還是啊」、「我搞不懂為什麼一定要用泡棉膠貼，有夠難清的」、「有啊，經常看到」。

不過根據廢棄物清理法第27條，若在牆壁、電線桿、樹木等處，張貼或噴漆廣告污染定著物，依第50條，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。