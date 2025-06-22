年薪90萬能買「1500萬的房嗎？」　內行給答案：占三分之一比較好

▲年薪90萬元，買1500萬元的房子可行嗎？（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對單身族來說，要買房至少要有多少的資產呢？近日有網友替家人詢問，若為40歲的北部單身女子，年薪90萬元、資產400萬元，買1500萬元的預售屋，是可行的嗎？家人很樂觀的覺得可以貸到8成，且認為貸款年限有望申請30年。對此，信義房屋專家認為，以收入來算，這樣可能會有點緊。

有網友在Dcard上，以「40歲後單身買房建議」為標題發文，替家人詢問，40歲的北部單身女子，財務狀況單純、沒有貸款、沒有車子也沒有房，年薪為90萬元，現金及股票則有近400萬元，若想買1500萬元的兩房預售屋，是有機會的嗎？

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原PO透露，家人現在很樂觀的覺得可以貸到8成，且認為貸款年限有望申請30年，大家覺得這樣的核貸機會高嗎？同時，她和其他家人也覺得，如果一個月要繳4萬元的貸款，會很辛苦，甚至不能有任何突發狀況，所以想知道是否有人有類似經驗能分享？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「1500萬感覺太多」、「家人40歲，銀行不可能讓她貸30年」、「你家人太樂觀了，8成=貸1200萬」、「年紀超過40歲買房沒問題，年收90萬也沒問題，存款有400萬也沒問題，但是總價1500萬貸8成這可能會有問題」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，40歲其實還是有機會申請到30年的貸款年限的，但是以這樣的收入來推算，等於一個月要負擔差不多4萬3000元的房貸，若再加上基本的生活費等等，可能會太緊。至於貸款占收入多少會比較沒這麼大壓力呢？曾敬德認為，可能是「三分之一會比較好」。