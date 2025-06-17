營建股「營收王」保守經營　興富發：資金緊縮暫不購地

記者項瀚／台北報導

興富發（2542）召開股東會，去年營收369億元奪營建股獲利王，且法人估明年完工認列上看逾900億元。針對央行管制，該公司表示，集團都會進行調整，目前資金緊縮，暫不購地，以都更合建型式取代。此外也強調看好AI科技產業，看好台灣未來10年前景。

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▲興富發（2542）召開股東會，董事長曹淵博（左1）致詞。（圖／記者周宸亘攝）

興富發（2542）今（17日）召開股東會，承認2024年營收369億元、年減16.2%，但平均1天進帳約1億元，仍奪下營建股營收王。稅後淨利方面62.87億元、年增1.5倍，EPS（每股純益）3.13元，並通過配發現金股利2元、股票股利0.5元。

興富發董事長曹淵博致詞時表示：「去年央行9月祭出第七波信用管制，房市反轉，但觀察這段時間以來，房價跌幅相當有限，興富發也將持續瞄準剛性需求推案，啟動住宅、商辦雙引擎。」

曹淵博表示：「在輝達執行長黃仁勳宣布，海外總部落腳北士科後，讓台灣成為世界AI樞紐，將擴大企業在台投資，產業升級，此外行政院也提出AI新十大建設，預期創造15兆元產值、50萬個高薪就業機會，都將為台灣帶來新一波榮景，台灣正走向黃金10年。」

展望今年，興富發本將迎來更大的交屋潮，但受到交屋遞延影響，法人估興富發今年7案完工，合計可售總銷約400億元，部分量體遞延到2026年認列，法人預估2026年認列金額估可上衝至900多億元。

▲法人估興富發今年7案完工，合計可售總銷約400億元。（表／記者項瀚製）

新推案方面，興富發啟動商辦、住宅雙引擎策略，今年會有9大案在線銷售，總銷合計1542億元，其中商辦、住宅比例約各半。9大案分別為「國家壹號廣場」、內湖「興富發T1」、「國家企業廣場」、淡水「新海城」、台中七期「市政壹號廣場」、台中七期「鉑金愛悅」、高雄鼓山「美術1号院」、高雄三民「森悦」、高雄新興「中山鉑悦」。

針對馬上要召開的央行理監事會議，興富發副總廖昭雄表示：「政府是最大的資料中心，提出的政策絕對不為了讓房地產市場走不下去，截自目前即使第七波讓房市降溫，但降溫也是為了讓房地產更健康。」

土建融方面，廖昭雄表示：「這壓力真的很大，但我們還是會依據政策、環境進行經營調整，過去資金充沛時，興富發主要採更快速的購置素地開發；而如今資金緊縮，我們基本上暫停購地，以都更合建的方式取代。」

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