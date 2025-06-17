轉手自己人？加價395萬　吳寶春1.4億賣起家厝

記者張雅雲／高雄報導

吳寶春2010年在高雄開出第一家麵包店時，挾帶「冠軍麵包」光環一炮而紅，成為吳寶春起家厝。2014年吳寶春以1億3605萬元入手該店面，今年4月出現轉手交易，以1.4億元賣給吳寶春食品股份有限公司，堪稱左手賣右手。

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▲吳寶春2010年在高雄開出第一家吳寶春麵包店時，挾帶「冠軍麵包」光環，吸引許多消費者慕名造訪。（圖／記者張雅雲攝）

吳寶春2010年拿下世界盃麵包大賽個人賽冠軍，成為家喻戶曉的「台灣之光」，2010年在高雄市政府對面的豪宅社區「都廳苑」開設第一家「吳寶春麥方店」，堪稱吳寶春麵包店的起家厝，之後陸續在台北、台中等地設點，根據官網顯示，目前全台共有8間門市。

▲2014年吳寶春以個人名義直接入手該店面，坪數為198.47坪，總價1.36億元購入訪。（圖／記者張雅雲攝）

當時隆大營建董事長陳武聰大手筆幫吳寶春在「都廳苑」1樓店面免租3年，在地仲介分析，社區店面租金每坪約1500元，以吳寶春麥方店坪數近200坪計算，每月租金大概就要30萬元，換算3年，吳寶春省下1080萬元的租金。

根據實登，2014年吳寶春以個人名義直接入手該店面，坪數為198.47坪，總價1.36億元購入，換算單價約為68.6萬元。

沒想到起家厝今年4月再度出現轉手，以1.4億元成交。據查，新買家也是自家人，為吳寶春食品股份有限公司，該公司董事長就是吳寶春，堪稱左手換右手，等於持有11年，僅小加價395萬元出售。目前該店仍持續徵才中，店員透露尚未聽說搬遷計畫。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，房地合一制稅上路後，個人持有並居住6年，符合自用住宅相關條件者，獲利金額可扣除400萬元免稅額，不過吳寶春為營業用店面，不能適用該自用優惠，以目前房市冷淡的買氣來看，少有成交破億店面，該店面成交價也算符合區域行情。

▲該社區位於高雄市政府生活圈，雖說高雄房市有一定漲幅，但相較於北高的強勁表現，南高的漲勢較為溫和。（圖／記者張雅雲攝）

劉沛緹表示，該社區位於高雄市政府生活圈，1樓有18戶店面，租金單坪約落在1500元，店面成交量不多，臨四維三路店面行情約單價70萬元，永定街約落在60萬元。

雖然高雄房市有一定漲幅，但相較於北高的強勁表現，南高的漲勢較為溫和。主要在於大店面買盤力道不足，缺乏強勢題材支撐，特別是大坪數產品、高總價店面因需求有限，價格上漲空間受壓縮。

時間 交易金額 買家 單價 (萬) 現況 2014/12 1億3605萬 吳寶春 68.55 吳寶春麥方店 2025/4 1.4億 吳寶春食品股份有限公司 70.54 吳寶春麥方店

▲「吳寶春麥方店」起家厝交易紀錄。（ETtoday製表）

至於「都廳苑」正對四維路的高雄市政府，以住家來說，正對高雄知名林蔭大道，生活機能便利，一直是高雄知名豪宅，住家房價相對店面漲幅較高，近1年均價32萬元，5年來房價也從均價28萬元上下，出現1~1.5成的漲幅。

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