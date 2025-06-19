美國每年40.7兆元流入租金市場！　僅20％房東做到1件事

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國每年約有1.4兆美元（約新台幣40.7兆元）流入住宅租金市場，但根據統計，僅有20％的房東選擇將租金繳納情況回報給信用評等機構。這項忽略對數千萬美國人的信用評分與財務狀況產生重大影響。

準時繳納租金若能被納入信用紀錄，可顯著提高租客的信用分數；但因為這在過去並非主流作法，許多租屋族因此成為所謂的「信用隱形人」，無法建立任何信用歷史，從而在貸款、購車、購屋等方面遭遇限制。美國目前約有5,000萬人未在三大信用評分機構——Experian、Equifax與TransUnion——建立信用紀錄。

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Esusu是一家協助回報租金的金融科技公司，創辦人艾比（Wemimo Abbey）表示：「我們讓超過5.3兆美元的信用潛力被浪費，這是我們必須改變的現況。」Esusu日前入選2025年《CNBC》「顛覆者50」榜單，並已與全美75％的大型租賃公司合作，也設立通道讓一般租戶自行回報租金紀錄。

Esusu與高盛（Goldman Sachs）、慈惠住房（Mercy Housing）、高力國際（Cushman & Wakefield）合作，並與房貸機構房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mac）聯手，推動全美更多住宅單位能將租金納入信用評分。

信用分數通常介於300至850之間，代表還款能力與負債管理狀況。沒有分數或分數偏低，容易被銀行視為高風險對象，不僅難以貸款，利率也可能極高。有些房東也將信用分數作為審核租客的重要依據。

這種信用制度的不公平，對少數族裔影響尤其明顯。根據顧問公司Oliver Wyman數據，約有26％的西語裔與27％的非裔消費者是「信用隱形人」或無法被評分，遠高於白人與亞裔的16％。移民也經常面臨相同問題，因美國不採計其原居國的信用紀錄。

Esusu創辦人艾比與戈艾（Samir Goel）分別來自奈及利亞拉哥斯與印度新德里，自幼目睹家人移民美國後面臨財務困境。艾比分享自身經歷：「我們剛到美國時沒有信用分數，去大銀行借錢被拒，只好向高利貸借款，利率超過400％，我母親甚至變賣父親的結婚戒指，還向教會成員借錢，才得以度過難關。」

Esusu創立之初，全美僅有10％的租金被納入信用紀錄。如今該公司已為25萬名美國人建立信用評分，促成約5,000億美元的信用活動，估值更達10億美元。

在建立信用方面，租金是一項最主要且穩定的支出項目。超過90％的租屋族能準時繳納租金，卻因未被回報而無法受惠。租金回報可以由房東或租客主動啟動，有些大型物業公司會收費協助處理，但租戶也能透過像Esusu這類平台，每月支付約2.5美元，由平台代為回報。資料約在繳費後30天內出現在信用紀錄中。

值得注意的是，僅有「準時付款」才會對信用有正面影響。部分平台會給予30天緩衝期，但若逾期則可能造成評分下滑。

除了回報租金，其他建立信用的方法還包括：成為親友信用卡的授權使用人、辦理無年費的擔保型信用卡、以及透過「信用建立型貸款」方式逐步累積付款記錄並向信用機構回報，這些方式都能幫助信用空白者逐步建立評分。