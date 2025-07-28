代書收15萬元簽約金後過世了！男買房卡關　怒告房仲返還佣金

▲石男支付15萬元簽約金後代書過世，生前未將款項存入履約專戶，導致買房卡關。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名石姓男子113年透過房屋仲介劉男購買新北市一處房屋，並由劉男找代書前來簽約，未料石男支付簽約金15萬元後，代書卻過世，生前未將該筆款項存入履約專戶，導致交易無法繼續進行；而房仲劉男拿到佣金後也不處理，最後由石男自行貼錢完成過戶。石男不滿劉男收取報酬後卻未完成仲介，因此提告，請求返還15萬元不當得利(仲介費)。台北地院法官審理後，駁回石男請求。全案可上訴。

判決指出，石男透過房仲劉男居間仲介，簽下新北市某處房屋買賣契約，總額新台幣1500萬元，雙方簽署的「保留金契約」中也明載，石男需支付成交價1%的仲介費，亦即15萬元。石男雖依約交付佣金，卻在後續過戶過程爆發糾紛。

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石男控訴，房仲介紹的代書收取15萬元簽約金後，卻未將錢存入履約專戶，導致後續交易卡關、無法準時過戶，最後石男只好自己貼錢解決，延遲了近4個月才完成過戶。石男認為房仲劉男未盡「完整仲介」責任，已收取15萬元佣金卻未履約，應返還「不當得利」。

對此，劉男則表示，契約中買賣雙方合意交屋期限為113年12月20日，石男亦於同年12月4日取得房屋使用，兩造簽署之契約亦載明113年12月4日後相關權益由買方全權自行負責，劉男之居間服務已經完成，本次仲介就此結案；且買賣雙方簽約後，都是透過代書協商，仲介未介入其間，係石男便宜行事，將簽約金匯入地政士個人帳戶，嗣地政士過世，無法會帳而引發買賣合約問題，此與仲介無涉，石男支付佣金是依約定、依法支付，不得謂不當得利，請求法官駁回。

法官審酌後，認為劉男確實已完成「報告訂約機會、為訂約媒介」的居間任務，依法可收取佣金，石男主張之「不當得利」自難成立，因此判決石敗訴，駁回其請求。全案仍可上訴。