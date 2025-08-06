想買北部房　他點名「2區域」未來5年漲幅最多：都更越來越快

▲網友看好哪一區的發展？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北房價高，自備款動輒數百萬，普通受薪階級想要在台北買房確實很有挑戰，有網友列出台北12個行區，隨著輝達（NVIDIA）宣布總部落腳北投，再加上雙子星與西區門戶計畫即將起飛，好奇下一波台北房價上漲潛力最大的是哪一區？貼文曝光，許多網友看好大同區和萬華區。

有網友在PTT發文，首先提出士林與北投區的優勢，北士科的科技產業發展，將成為房市成長的催化劑；此外，內湖因科技重鎮地位加上商辦轉型，可能吸引高端人才；中山區則定位為外商短居和國際會展的重要據點；大同區鄰近台北車站與雙子星計畫，具備翻新老城的潛力；中正區則是台北的行政核心，房市穩健。

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原PO接著提到大安、松山、南港、信義等區域，大安區因科技菁英家庭青睞而持續受追捧；松山區作為內湖的外溢地區，房市仍有發展空間；南港區雖未直接受輝達設點影響，但展覽中心的帶動效應不容忽視；信義區則穩居國際金融核心地位，需求穩定。

至於文山區因學區穩健而吸引家庭買家，萬華區則因西區門戶與雙子星計畫加持，可能成為後起之秀。而新北一環重劃區，規劃完整，加上通勤方便，具高度發展潛力。

貼文曝光，不少人認為萬華、大同區很有潛力，「看好大同區」、「南大同這幾年都更會愈來愈快」、「大同萬華一定的」、「青年公園那一帶跟西門町那一帶，穩定漲價中」、「萬華，因為現在太便宜了」。也有網友看好其他地區，「士林的房價長線來看，應該有機會跟中山差不多」、「士林區的面積大，而且士林還有山上，跟社子島」、「中正區，原本就是正核心，目前站前頂級商辦的租金只輸信義計畫區」、「未來5～10年，淡水新市鎮會漲最多，基期低」。