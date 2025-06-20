北台灣智慧新戰略「楓江產業園區」積極布局！指標建案「合嘉楓疆」搶先卡位泰山轉型黃金軸線

▲「合嘉楓疆」四面臨路、基地近900坪，規劃22層地標建築與挑高8米門廳，打造泰山地區稀有的大基地純住宅案。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

當AI產業浪潮席捲全球，不只讓台灣再次躍上國際焦點，也讓各地政府積極布局下一波產業基地。其中被寄予厚望的新戰略區就是新北泰山「楓江產業園區」，《ET即賞屋》主持人朱琦郁發現這裡不只是產業園區，更是城市機能與產業轉型融合的舞台、前景看好。市府以TOD導向發展，結合產業升級與生活機能，正全力打造北台灣智慧城市新中樞；也因此，區域內的住宅新案格外受矚目，其中合嘉建設推出的「合嘉楓疆」更被譽為稀有中的黃金配置，成為自住與首換族的熱門選擇。

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台經院產經資料庫總監劉佩真表示，楓江產業園區是市府極力推動的策略型計畫，位處新北市新莊與泰山交界，正好銜接新北知識產業園區、塭仔圳重劃區與新莊副都心，「是北新莊還有在泰山一帶，產業鏈整合跟升級的關鍵區塊」。市府導入TOD（大眾運輸導向）規劃，串聯整個新莊的產業廊帶，捷運五泰線、公車轉運站與快速道路網，加上國道、中山高、台北港、桃園機場等區域及交通節點，讓楓江成為智慧城市發展的核心據點之一，未來將「以楓江為核心，串聯整個新莊西側的產業軸線」分區打造產專、研發、生技、智慧製造等機能，並考量產業進駐與生活需求，規劃沿五泰線沿線及新五路以西區域為住商混合型態，建構出完整且能吸引國際企業進駐的產業聚落。

朱琦郁分析認為，泰山楓江產業園區的策略定位，不只是土地開發，更是智慧產業基地的重構，搭配未來五泰輕軌路線，將園區分區評估為產專區、研發、住商混合區，讓楓江從傳統農業區轉型為北台灣產業與生活並進的新據點，成為具備國道、高架、捷運、港區與機場優勢的產業開發區。楓江產業園區串聯台北港、桃園機場與中山高，同時引進智慧製造與AI產業，導入TOD與大規模整體重劃，正逐步的來形塑北台灣新一代的產業核心及生活重心。

開箱「合嘉楓疆」！四面臨路近900坪大基地成焦點

隨著塭仔圳重劃加速推進、楓江產業園區未來即將啟動，泰山的城市機能與人口結構正快速改變，朱琦郁預測未來將帶來大量就業人口及住房需求；房市專家「管哥」也深感認同，他表示產業專區的優勢就是「一定會帶來大量的高薪就業機會、衍生出住房需求」，不只改變區域環境，也為當地房市帶來增值潜力，例如內科、南軟都是循此模式。

合嘉建設看好泰山，特別推出「合嘉楓疆」一案，基地達近900坪，四面臨路，街廓完整，成為區域內少見的大型純住宅個案。建築規劃樓高22層，管哥強調「「是目前在泰山的明志路商圈裡面最高的一棟建築物」，搭配約300坪的中庭花園空間，就像穿過公園回到家一樣，環境留白又充滿綠意，加上挑高8米門廳猶如國際飯店般氣勢滂薄，能讓居住者享有豪宅等級的體驗感。

「合嘉楓疆」主打2至3房產品，坪數約落在25至37坪之間，滿足首購、首換、小家庭等主流自住需求。格局強調實用與舒適，像是27坪2+1房樣品屋，樓面淨高約落在3米、面寬超過2米8，空間感開闊；+1房空間可彈性利用，家庭最需要的完整收納機能，有包括預留玄關鞋櫃，浴室標配下浴櫃以及刀型檯面能放置保養品等瓶瓶罐罐。每天都要使用的衛浴空間，水龍頭、馬桶、面盆和毛巾架皆標配TOTO品牌，專案經理笑說「我們就連淋浴間都比別人大，幫小朋友洗澡不會卡卡」，搭配恆溫龍頭，對於有孩子的家庭客設計相當貼心。

廚房標配大雅廚具，低甲醛桶身和塑合板面板防火防潮，使用更安心，水槽搭配分離雙管水龍頭以及RO開關，加上全社區BWT淨水器先過濾泥沙、鐵鏽等，水質品質有保障；2房跟2+1房皆標置IH爐，3房則為瓦斯爐，另外廚具配置林內近吸式油煙機，斜背式規劃離檯面更近、抽煙效果更好，還有家庭神器GLEMGAS洗碗機，讓朱琦郁大讚「真的每個地方都充滿細節」！

參觀過「合嘉楓疆」後朱琦郁笑說「真的有讓人重新認識泰山的潛力」，完整街廓、大基地、穩定住宅規劃，加上正在轉型的區域發展動能，讓「合嘉楓疆」成為兼顧生活品質與長期價值的自住型產品。