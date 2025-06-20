ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

▲▼ 奇岩重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，鄰近的奇岩重劃區也明顯受惠。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，除了重劃區內新案嗨了，周圍成熟商圈房市也備受看好。北投在地房仲點名奇岩重劃區，該區開發飽和，生活機能成熟到位，又採低密度開發，環境清幽，指名度高。此外她坦言，即使房市大環境不好，但該區房價仍在上漲，基本上屋主不會賣實登價，還得再加5~10%。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」　內行專買1區：CP值最高

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達（NVIDIA）在5月19日宣布進駐北士科，引發房市熱議話題，即便整體市場買氣低落，但有了輝達超級大利多，該區房市仍備受看好，首先是北士科重劃區內，據代銷業者觀察，新案買氣明顯提升，那周圍的成熟商圈呢？東森房屋北投奇岩捷運加盟店東葉淑珠表示：「整個北投區都受惠，這段時間全台大概只有北投買氣較佳，甚至房價續漲。」

葉淑珠表示，北士科重劃區還在開發初期，現階段較缺乏生活機能，且絕大多數仍為預售案，房價基期也較高，每坪動輒120萬元以上，甚至有個案衝到140萬元以上，因此北投區其他開發成熟的重劃區也成為近期房市焦點，像是奇岩重劃區，指名度就相當高。

葉淑珠介紹，奇岩重劃區距離北士科不遠，開車10分鐘左右即可抵達，當然顯著地吃到輝達利多，且奇岩重劃區開發飽和，生活機能成熟到位，步行即可抵達捷運站、市場，且採低密度開發，綠地又多，環境相當舒適，附近又有明星學區以及充沛的醫療資源，像是榮總、振興等等，廣受自住客青睞。

▲▼ 奇岩重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲奇岩重劃區採低密度開發，綠地多，環境清幽舒適。（圖／東森房屋提供）

葉淑珠指出，奇岩重劃區內以屋齡10年的社區大樓為主，成交單價行情在85~95萬元左右，並以3~4房產品為大宗，總價帶落在4000~6000萬元，另外預售屋單價行情近百萬，以2房產品為主力，總價在3500萬元左右，也就是說，奇岩重劃區內3000萬元以內基本上頗難買到房子，相對住戶素質水準高。

不過，葉淑珠提到，奇岩重劃區外圍有不少屋齡20年的中古電梯物件，成交單價行情就在70~80萬元，3房總價約在2000~2500萬元，此外屋齡40年華廈3房總價在1500~2000萬元，相對親民許多，也是很夯的物件。

葉淑珠觀察，目前奇岩重劃區買盤以在地客為主，首購、換屋、退休族都有，「而在輝達利多公布之後，除了加深買方信心，也讓部分屋主開始惜售，整體待售量仍不多，並上調開價，部分屋主甚至是『開價即底價』。」

葉淑珠坦言：「雖然目前房市大環境不好，但輝達進駐的利多太強大，奇岩重劃區房價還在持續上漲，以大多情況來說，實價登錄價格屋主是不願意賣的，買方得再加個5~10%。」

▲▼ 奇岩重劃區 。（圖／東森房屋提供）

▲葉淑珠表示，輝達利多太強大，奇岩重劃區房價還在上漲。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」　內行專買1區：CP值最高

關鍵字：輝達北士科北投奇岩重劃區捷運站綠地環境房價買房東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中和夢幻共構宅「冠德心禾匯」到站即到家！一線進北市掌握都會脈動

出捷運站、上電梯、打開門－－你就已經在家了！這不是幻想，而是真實存在於新北中和的一座真正的捷運共構宅「冠德心禾匯」，與萬大線捷運中和站無縫接軌，幫你把通勤日常過成魔幻縮時生活，瞬間升級為都會人夢想中的神級交通宅，就連啦啦隊應援團長壯壯都超級心動。

12分鐘前

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，除了重劃區內新案嗨了，周圍成熟商圈房市也備受看好。北投在地房仲點名奇岩重劃區，該區開發飽和，生活機能成熟到位，又採低密度開發，環境清幽，指名度高。此外她坦言，即使房市大環境不好，但該區房價仍在上漲，基本上屋主不會賣實登價，還得再加5~10%。

2小時前

紅極一時餅乾工廠要拆了　都更106專案改建智慧型廠辦大樓

新北市政府持續推動「都市更新106重建專案計畫」，近日再添兩件核定，分別位於泰山區與三峽區，不僅象徵城市面貌的革新，也意味產業升級與住宅品質的雙重躍進。 泰山案原址為六、七○年代紅極一時的「台富餅乾」工廠，未來將轉型為智慧型廠辦大樓，重塑地方產業能量；三峽案則為該區首件都更案，預計打造地上21層現代住宅，改善公共空間並優化市容景觀。

10小時前

5月新青安受理件數、金額年減近5成　華銀有分行抱蛋

財政部今（19）日公告八大行庫5月新青安房貸成績，不但受理4348件，金額359億元，雙雙較去年同期衰退近5成，其中華南金（2880）旗下華南銀行（華銀）5月受理件數僅183件，由於華銀全台分行家數高達186間，業界熱議「華銀有分行抱蛋」。

10小時前

限貸令上路9個月　央行揭換屋難貸款陳情案共59件

雖然央行第7波選擇性信用管制（限貸令）讓不動產界叫苦連天，不過央行今（19）日公告相關制度執行以來市況，其中民眾陳情換屋時遇到貸款困難的案件僅59件，與市場熱議聲量出現明顯落差。

12小時前

美國每年40.7兆元流入租金市場！　僅20％房東做到1件事

美國每年約有1.4兆美元（約新台幣40.7兆元）流入住宅租金市場，但根據統計，僅有20％的房東選擇將租金繳納情況回報給信用評等機構。這項忽略對數千萬美國人的信用評分與財務狀況產生重大影響。

15小時前

央行信用管制「不動如山」　5大房仲同調：房市難樂觀

今（19日）央行舉行理監事會議，利率連5凍、未對房市祭出第八波管制，但也未鬆綁，對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法。房仲同聲，對於此次利率與管制措施不鬆綁也不加碼並不意外，但針對後續房市，持續保守看待，銀行放款將保持收束，對房市並不樂觀。

16小時前

公公當過房仲！對買房狂下指導棋　媳婦傻眼：不贊助就閉嘴

一名人妻近日表示，她跟老公今年開始積極看房，看中一間地點不錯的預售屋，也付了訂金，但曾當過房仲的公公知道後，開始出一堆意見，讓人妻傻眼到爆，嘆「不奢求你會贊助買房或是還錢，但你的意見可以不要這麼多嗎。」

16小時前

中國房市再陷低潮！官方急推「好房子」方案：更大力度止跌

中國房市自今年第二季起，再現下滑壓力。國務院總理李強6月13日主持常務會議，要求進一步優化現有政策，更大力度推動房市止跌回穩，強調需進一步調整現有政策，並推動「好房子」建設納入城市更新計畫，從規劃、用地到金融等多方面給予支持。

16小時前

租1樓開店「房東550萬賣她」　闆娘1原因猶豫！一票勸買：超佛

有在看房的人都知道，同一個建案中，不同樓層的價格常常不一樣，通常樓層越高價格也越高。一名老闆娘表示，租了40年老公寓的一樓開店做生意，近期屋主有意出售房子，開價600萬元，如果滿意的話願意550萬售出，不過老闆娘聽到5樓的住戶，4年前以365萬元購入，質疑房東開價太高，貼文掀起熱論。

16小時前

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

寵兒「築間」房東求售1億店面4..

他請清潔婦打掃新家　下班回家傻..

紅極一時餅乾工廠要拆了　改建智..

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民..

昔台南地標百貨繁華落幕　整棟只..

首購族轉戰「外圍的外圍」　路竹..

租1樓開店「房東550萬賣她」..

雙薪10萬「先生小孩or買房？..

台中牛排館養蚊2年　「粉紅招牌..

樋口飯糰與女房東因押金爆衝突！..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中和夢幻共構宅「冠德心禾匯」到..

輝達帶動北投房市　在地：奇岩重..

紅極一時餅乾工廠要拆了　改建智..

5月新青安受理件數、金額年減近..

限貸令上路9個月　央行揭換屋難..

美國每年40.7兆元流入租金市..

央行信用管制「不動如山」　5大..

公公對買房狂下指導棋　媳婦傻眼..

中國房市再陷低潮！官方急出招救

租1樓開店「房東550萬賣她」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366