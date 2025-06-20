輝達帶動北投房市　在地：奇岩重劃區還在漲「實登價買嘸」

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，鄰近的奇岩重劃區也明顯受惠。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，除了重劃區內新案嗨了，周圍成熟商圈房市也備受看好。北投在地房仲點名奇岩重劃區，該區開發飽和，生活機能成熟到位，又採低密度開發，環境清幽，指名度高。此外她坦言，即使房市大環境不好，但該區房價仍在上漲，基本上屋主不會賣實登價，還得再加5~10%。

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輝達（NVIDIA）在5月19日宣布進駐北士科，引發房市熱議話題，即便整體市場買氣低落，但有了輝達超級大利多，該區房市仍備受看好，首先是北士科重劃區內，據代銷業者觀察，新案買氣明顯提升，那周圍的成熟商圈呢？東森房屋北投奇岩捷運加盟店東葉淑珠表示：「整個北投區都受惠，這段時間全台大概只有北投買氣較佳，甚至房價續漲。」

葉淑珠表示，北士科重劃區還在開發初期，現階段較缺乏生活機能，且絕大多數仍為預售案，房價基期也較高，每坪動輒120萬元以上，甚至有個案衝到140萬元以上，因此北投區其他開發成熟的重劃區也成為近期房市焦點，像是奇岩重劃區，指名度就相當高。

葉淑珠介紹，奇岩重劃區距離北士科不遠，開車10分鐘左右即可抵達，當然顯著地吃到輝達利多，且奇岩重劃區開發飽和，生活機能成熟到位，步行即可抵達捷運站、市場，且採低密度開發，綠地又多，環境相當舒適，附近又有明星學區以及充沛的醫療資源，像是榮總、振興等等，廣受自住客青睞。





▲奇岩重劃區採低密度開發，綠地多，環境清幽舒適。（圖／東森房屋提供）

葉淑珠指出，奇岩重劃區內以屋齡10年的社區大樓為主，成交單價行情在85~95萬元左右，並以3~4房產品為大宗，總價帶落在4000~6000萬元，另外預售屋單價行情近百萬，以2房產品為主力，總價在3500萬元左右，也就是說，奇岩重劃區內3000萬元以內基本上頗難買到房子，相對住戶素質水準高。

不過，葉淑珠提到，奇岩重劃區外圍有不少屋齡20年的中古電梯物件，成交單價行情就在70~80萬元，3房總價約在2000~2500萬元，此外屋齡40年華廈3房總價在1500~2000萬元，相對親民許多，也是很夯的物件。

葉淑珠觀察，目前奇岩重劃區買盤以在地客為主，首購、換屋、退休族都有，「而在輝達利多公布之後，除了加深買方信心，也讓部分屋主開始惜售，整體待售量仍不多，並上調開價，部分屋主甚至是『開價即底價』。」

葉淑珠坦言：「雖然目前房市大環境不好，但輝達進駐的利多太強大，奇岩重劃區房價還在持續上漲，以大多情況來說，實價登錄價格屋主是不願意賣的，買方得再加個5~10%。」

▲葉淑珠表示，輝達利多太強大，奇岩重劃區房價還在上漲。（圖／東森房屋提供）

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