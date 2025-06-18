在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」　內行專買1區：CP值最高

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，成為近來房市最熱話題。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，成為近來房市最熱話題。最新一集《地產詹哥老實說》邀請在地房仲、信義房屋石牌店楊明展，他分析目前區域市況、屋主心態，並點名周圍3大高CP值中古屋區段。此外針對重劃區內新案價格，認為沒有過度哄抬，現在並不是高點。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析北士科現況。

輝達在5月19日宣布進駐北士科，讓北士科重劃區、周圍中古商圈房市備受討論。楊明展觀察：「這1個月來，買方詢問度變高，且大多都是本來就有在關注此區的客戶，輝達利多加深他們的信心，打電話來要複看，包括周圍商圈中古屋、重劃區內剛交屋或換約物件。」

買盤方面，楊明展表示：「還沒有輝達、金仁寶等企業的員工，畢竟實際要進駐的時間還早，目前大多還是在地客為主，並以30~45歲的首購族居多，另外還有一些看好未來發展的置產型外來客，且資產實力都相當足夠。」

楊明展表示：「雖然輝達在北士科開出的職缺不多，但北士科仍是北市最後一塊重劃區，規劃佳，區內道路都在20米以上，環境舒適，除了住宅還有科專用地、學校用地，預期塞車狀況也不會像內科那麼誇張，加上周圍既有的完善生活機能以及3大醫療體系、學區等優勢，相當具有潛力。」

▲石牌商圈30~32坪公寓，總價在2000萬元左右，指名度高。（圖／記者項瀚攝）

楊明展點名，北士科周圍有3大熱門、高CP值路段，分別就是捷運明德、石牌、唭哩岸商圈，生活機能佳，房價與北士科內又有一段落差，詢問度頗高。以石牌站為例，30~32坪公寓總價在2000萬元左右，電梯產品部分以室內15~18坪的2房最夯，總價2000~3500萬元，長期以來釋出量不多，價量穩定。

輝達進駐後，屋主心態有什麼改變嗎？楊明展表示，這要分成2部分來說，「首先是周邊中古屋主，大多沒有特別要調價，只希望順利賣掉就好；再來是重劃區內新案屋主，有比較多的人決定先暫時不賣，坐等未來利多實現。」

▲楊明展認為，北士科新案價碼沒有過度哄抬，現在不是高點。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

身為北投在地人的楊明展說：「以前對北士科的印象就是，農地、釣蝦場、草原，如今翻身為重劃區確實頗為感慨，但分析其開發潛力後，新案單價110~130萬元並沒有過度哄抬，現在進場不會套在高點。」

不過，楊明展建議：「消費者可以多參考北士科周圍的成熟商圈，尤其是剛需自用型客戶，畢竟房價比較親民，且生活機能已到位，屆時北士科辦公人口進駐後，周圍這些商圈也將成為他們的選項之一，同時兼具房價成長潛力。」

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