趁便宜買預售屋「先租人再自住」　過來人勸退：不缺錢就放著

▲租人的風險大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些人買完預售屋之後，房子交屋後不會馬上入住，要先放著還是租人？一名網友表示，因為工作關係暫時不會搬進新屋，這一、兩年打算先租人，不過他擔心房子會被搞亂，而且如果房屋有狀況，過了保固期就無法來不及了，對此，網友紛紛建議，「租貴、租便宜都會遇到爛人，不缺錢的話就放著」。

原PO在Dcard發文，自己看中一間即將交屋的新成屋，價格便宜也符合未來自住需求，但因為工作關係，短期內無搬遷打算，考慮是否先出租一兩年，讓房子不至於閒置，還能順便補貼房貸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，他提到房子是買別人預售轉手，若出租期間房子有問題，租客未必會及時回報，一旦保固期過了，再處理恐怕得自掏腰包；此外，他也擔心租客使用習慣造成房屋損壞，或是破壞牆面，遇到不好的房客，處理過程可能會讓人身心俱疲。

貼文曝光，網友建議先放著，「以後要自己住的話，不缺錢，真的建議你放著，不要找麻煩」、「新的幹嘛先給別人住，超噁的，馬桶浴室那些」、「裝潢好了後，發現自己太喜歡，我捨不得租人」、「前房客偷養貓（簽約有規定不可養），搞到家具都是抓痕+整間屋子一堆貓毛，有夠心痛」。

然而，有網友提到空屋租人，「是我我會租人，但是會先不裝潢跟沒有提供傢俱，儘管承租方很愛惜房子，牆面也都還是多少會有一些傢俱摩擦的使用痕跡，如果未來承租方退租，要收回來自己住，我覺得再重新油漆+裝潢就好了」。也有網友提醒，「你要先確認一下你的房貸哦！如果你的是新青安或是其他優惠房貸，如果有出租事實，有些房貸優惠會被取消哦」。