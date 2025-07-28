12處土地招標！國產署釋出AIT舊址「底價近20億」

▲國產署釋出12宗土地地上權。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

國產署日前公布釋出12宗精華區國有土地地上權，預計開標時間是114年8月4日，據了解，這次招標的土地包含台北、新北、台中、高雄、台南、嘉義、桃園等七縣市，其中台北市有一宗是美國在台協會舊址，權利金底價近20億。

這次招標包含首次列標的9宗土地，商業區土地有2宗，分別是北市大安區的美國在台協會舊址，鄰近大安森林公園與大安站，權利金底價將近20億，另一宗則是位於新北永和竹林路巷內，周邊商業機能便利。

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住宅區土地則有4宗，分別位於台北市信義區吳興街、新北市林口區土地、桃園市大園區菓林重劃區土地，以及台中市南區第13期市地重劃區內土地；工業區土地有2宗，皆位於台中市辰億自辦市地重劃區內；另外曾列標的3宗土地也在此次招標名單中，包括高雄市仁武區社區中心商業區土地、高雄市小港區住宅區土地，以及台南市東區平實營區商業區土地。

根據國產署說明，此次招標的地上權存續期間均為70年，地租年息率設定為3.5％，其中隨申報地價調整的年息率為1％，非隨申報地價調整的年息率則為2.5％。值得注意的是，新北市林口區土地屬國市共有，其地上權及地上建物不得部分轉讓，其餘11宗土地則均可辦理部分讓與。