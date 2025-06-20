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曾遭火吻！鹽埕66年「簍空屋」荒廢多年　居民盼盡快拆除

▲▼ 高雄鹽埕區 。（圖／記者項瀚攝）

▲高雄鹽埕區大勇路上一棟66年老屋2樓以上閒置多年，現況不堪，宛如「簍空危樓」。（圖／讀者提供）

記者項瀚／高雄報導

高雄鹽埕區大勇路上一棟66年建物，多年前曾發生火災，現況2樓以上外牆大面積剝落、鋼筋裸露，宛如「簍空危樓」，景象相當突兀。就有當地民眾申訴，該樓已造成過路行人潛在致命威脅，盼盡早拆除。

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高雄鹽埕區大勇路上一棟6層樓高的老舊建築，1樓是蛋糕店，2樓以上外牆大面積剝落、鋼筋裸露、樓梯鏽蝕搖搖欲墜，且屋頂雜草叢生、樓梯斷裂傾斜，民眾形容如同「懸在空中的陷阱」。

對此，有當地居民林先生表示：「這棟樓已多年無人維管，甚至磁磚、水泥塊時有剝落，卻未見任何拆除作業進行，更未加裝安全防護設施或警示，儼然是一顆隨時可能引爆的都市地雷，危及路人及居民安全。」

林先生激動地說：「這對周邊居民與過路行人造成潛在致命威脅，我們不想再看到新聞出現『老屋倒塌壓死人』，希望市府協助拆除，給民眾一個安全空間。」

林先生說：「在地居民已向市政府發出正式請願書，要求市府立即派員鑑定該建築危險程度，主張依法公告強制拆除，拆除前全面設置安全圍籬與警告標示，避免行人誤入，並希望市府公開全市危樓清冊與處理時程，接受市民與媒體監督，加速鹽埕地區都市更新。」

▲▼ 高雄鹽埕區 。（圖／記者項瀚攝）

▲該樓在民國48年完工，屋齡已高達66年，整棟都由同一所有權人持有。（圖／讀者提供）

記者追查，該樓在民國48年完工，屋齡已高達66年，整棟都由同一所有權人持有，在多年前還發生過火災，但經查目前沒有任何送件都更的紀錄。

記者致電瀨南里里長邱有洧表示：「該區屬於高雄舊市區，老屋眾多，但都更案件少，站在市民的角度，當然希望老屋更新，改變市容。」

至於本次討論的老屋，都更專家、吉田開發建設副總蔡耀德表示：「該物件頗具都更條件，首先是建物2樓以上已不堪使用，多年來無法創造足夠的租金收益，再來是臨路夠寬，鄰地也都是老屋，基地面積足夠，開發效益可期；同時也建議各地主，若要都更危老，就要鄰地一起做，免得最終淪為都更孤島。」

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關鍵字：高雄鹽埕區危樓荒廢拆除都更工務局

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