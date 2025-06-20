市場坐等央行鬆綁管制　信義：上一波等了6年

▲市場關注央行何時才會鬆綁第七波信用管制。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

市場關注央行何時才會鬆綁第七波信用管制。信義房屋專家表示，上一次選擇性信用管制措施實施後，確定房市涼涼了，6年後才鬆綁；至於這波，雖然目前交易量也大幅下降，但央行仍謹慎小心，確定不會飆風再起後，才有可能鬆綁。

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自2010年6月採行不動產針對性審慎措施以來，金融機構持續強化不動產授信風險自主管理，上一次選擇性信用管制措施，央行從2010年6月實施後，一直到2016年才鬆綁，取消特定地區不動產信用管制。但針對高價住宅貸款，仍持續予以規範。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「主要當時房地合一實價課稅上路後，不動產投機需求減少，加上房價趨於穩定，觀察當時交易量變化，2015年建物買賣移轉棟數則是14年來首度跌破30萬棟，顯示房市要趨於穩定才有條件放鬆。」

曾敬德進一步表示：「上一波央行的選擇性信用管制措施，實施當年買賣移轉棟數為40.7萬棟，一直到2015年才跌破30萬棟，鬆綁後房市也呈現自用當道的理性市場，一直到2019年建物買賣移轉棟數才重新站回30萬棟。」





▲去年919第七波信用管制後，房市交易量大幅萎縮。（示意圖／記者項瀚攝）

曾敬德接著表示：「這波交易量本來2023年又修正到30.7萬棟，但2024年又拉高到35萬棟，2024年第三季央行就先請銀行喝咖啡，又祭出第七波抑制房市，隨後市場交易就出現量縮。」

不過，曾敬德指出：「一手市場從2024高峰時期每月成交1.4萬件，到今年都不到5千件，買賣移轉棟數也都呈現雙位數年減，但央行也會謹慎小心，確定不會飆風再起後，才有可能鬆綁。」

房市專家何世昌表示，雖然當前房市交易量大縮，貸款也相當緊鎖，仍受到近年大量交屋潮影響，不動產放款集中度難在短時間內下降，央行也自然難在短時間內對信用管制鬆綁。

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