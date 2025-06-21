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很多人「這樣裝冷氣」！吹不出冷風屋主傻　台電點頭：會後悔

▲▼冷氣,暖氣,空調。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

想要冷氣吹得涼，安裝的位置也很重要。有女屋主就表示，當初設計師建議把冷氣藏進天花板木作中，稱很多人家中也這樣做，這樣安裝沒問題。沒想到入住後，才發現風根本吹不出來，讓她很傻眼。事實上，台電就曾提醒，很多人可能會想把壁掛式冷氣藏起來，但這樣可能導致空氣短循環，根本吹不涼，「冷氣這樣裝，真的會後悔。」

女屋主在Threads表示，裝潢時，設計師說冷氣機的設計沒有問題，每個裝潢跟安裝冷氣的都這樣裝。至於對方保證沒問題的做法，正是把天花板挖一個洞，並把壁掛式室內機裝在裡面的設計。結果測試後，屋主就發現冷氣冷風都吹不出來，讓她只能無奈求助「到底該怎麼辦？」

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貼文引發討論，「感覺是冷氣出風口沒低於天花板的關係？」「設計施工的那位是不是對迴風有什麼誤會？」「真的沒必要藏⋯ 冷氣是什麼很髒很噁的東西嗎？」「裝個心酸，只有冷氣自己吹自己涼」、「做一個凹洞冷氣藏一半，好像也沒比較好看，反而讓冷氣工作效率減半。」

事實上，台電曾在「台電電力粉絲團」指出，若把壁掛式冷氣藏起來，冷氣室內機的迴風空間不夠，也吹不涼，因為冷氣上方有一個吸風口，吸入室內的空氣後，冷氣會判斷是否需繼續送出冷氣。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

▲台電建議不要把冷氣藏進木作中。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

若空間不足，容易造成短循環，或將出風口的冷空氣往上吸，溫度還沒有降到設定值前，冷氣就誤判室內已降溫，停止送冷空氣，讓冷房效果不佳。

因此台電建議，不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來，與天花板、牆面間要保留一些空間，記住冷氣出風口的地方不要被擋住，出風口下方也不要再擺放高櫃。

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