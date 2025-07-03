馬稠後半導體產業園區招商啟動　「2利多」帶旺高鐵嘉義站區

▲馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區招商啟動。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳致平／綜合報導

嘉義縣發展均以農業為主，近年來重新佈局，穩健推動農工大縣轉型，其中「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」將於7月中旬公告招商，縣府攜手台糖公司以出租方式規劃44.5公頃產業用地，提供半導體相關企業設廠，做為嘉義科學園區衛星供應商的生產基地。

嘉義縣副縣長劉培東表示，馬稠後園區具備交通便利與完整生活機能，距嘉義科學園區及高鐵嘉義站只有10分鐘車程，鄰近台82線祥和交流道，可快速連結國道一號、國道三號及台61線，區位條件便捷，縣府也正擴大縣治特區市地重劃，規劃220公頃住宅用地，提供周遭廠商員工優質的居住環境。

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▲經發處表示，此次出租公告範圍共26筆地塊，每筆面積介於3,365至8,394坪。（圖／嘉義縣政府提供）

劉培東表示，目前園區公共設施即將完成，部分坵塊土地已經可以點交使用。經濟部產業園區管理局臺南分局長曹家文表示，中央與地方將持續攜手合作，因應產業設廠需求提供土地等相關資源，促進台灣經濟產業發展。

經發處表示，此次出租公告範圍共26筆地塊，每筆面積介於3,365至8,394坪，採「出租」方式辦理，廠商於招商說明會中所提意見將納入出租規劃參考，預計7月中旬公告招租。

▲「產業+交通」雙引擎利多點亮嘉義縣高鐵特區亮點，讓房市持坐穩3字頭。（圖／記者張雅雲攝）

嘉義高鐵特區房市表現亮眼，隨著嘉義科學園區與馬稠後產業園區陸續開發與招商案釋出，吸引購屋自住者與科技從業人員進場卡位。根據市調與實價登錄資訊，當地住宅行情已從過去每坪13到15萬元，穩步上漲至近年平均約29萬元，最新新案更頻見單坪達31至35萬元。

價格走升的背後，除交通便捷帶來的高鐵利多外，產業園區效應也扮演重要角色。台積電宣布於嘉義科學園區設立封裝廠後，區域話題性再度升高，加上嘉義本身房價基期相對偏低，不少具眼光的置產族與科技新貴看中「產業+交通」雙引擎利多，持續觀望、卡位、提前布局未來潛力。