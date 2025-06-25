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放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲房貸資金水位滿，購屋族哀鴻遍野。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

房貸資金水位滿，購屋族哀鴻遍野，不少銀行不願配合簽切結，換屋族窒礙難行，就連首購族也傳出申貸困難的狀況。最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，分析當前的房貸市場，並告訴讀者該如何面對窘境。

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陳俊廷表示：「銀行房貸水位滿，新青安由於排隊時間過長，普遍在3個月以上，使得許多購屋族因此走向一般首購房貸，利率達2.6~2.7%，此外就算是八大行庫，也有銀行因為沒有水位，不承接首購了。」

陳俊廷建議：「可以多問問不受《銀行法》72-2規範的銀行，像是土地銀行，或是農漁會、壽險公司，看看有沒有更好的房貸條件，此外也可以詢問一些規模較小的銀行。」

不過，陳俊廷提到：「如今貸款成數真的很難抓，有些銀行走外估價，無法告訴你可以貸幾成，最終核下來是很低的成數，現在估價普遍都相當保守。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳俊廷表示，現在銀行估價保守，貸款成數與認知上有差距。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於換屋族，陳俊廷表示：「實務上，很多銀行不願配合切結，如果簽了貸給你8成，1年後你舊屋沒有賣掉，差額又要不回來，銀行怎麼辦？」

對此，陳俊廷提供3種解決辦法：「首先是調資金，把名下科目一房貸清空，之後再轉成科目四理財型房貸。第二是把房子賣給家人，但二等親買賣一定要專人處理，不然很容易變成贈與。第三就是賣掉房子後，跟新屋主回租。」

近來台幣升值，部分企業可能面臨裁員危機，房貸怎麼辦？陳俊廷透露：「碰過一個客戶，是被裁員的竹科工程師，但還是能貸得到，因為部分銀行只會看去年報稅資料。」

陳俊廷歸納目前市場上可能的斷頭族，像是919前購屋的房市小白，突然發現能貸到金額不足，另外還有跟「薯條三兄弟」借錢、繼承族等等。

陳俊廷表示：「現在的首購族買中古屋還是辛苦，但正要交屋的購屋族，其實過去建商就與銀行預留水位，貸款不會太困難，且只要展現首購誠意，還是可以拿到寬限期。」

▲▼ 看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,帶看照,賞屋照,預售屋,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲正要交屋的購屋族，其實過去建商就與銀行預留水位，貸款不會太困難 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：房貸貸款央行銀行換屋首購法拍小哥陳俊廷地產詹哥老實說

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