北市最後「貴族世家」熄燈　都更文件揭：原地變身千坪大案

▲台北市最後一家「貴族世家」位於南港昆陽站旁，將於6月底熄燈，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市最後一家「貴族世家」位於南港昆陽站旁，將於6月底熄燈，引發熱議。一查台北市都市更新處發現，該店面地主大有來頭，具建商背景並與幸福水泥集團有關，該區將進行都更，面積廣達近3千坪，實施者為忠泰建設。專家估將成為南港指標案，甚至成為北市最貴的廠辦案。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高

[廣告]請繼續往下閱讀...

「貴族世家」連鎖牛排館擁超過20年歷史，先後在全國各地區設立分店，近日台北昆陽店即將在6月30日熄燈，搬遷至板橋，往後台北市就沒有任何一間門市，引發網友們熱議，躍上多家新聞版面。

「貴族世家」台北昆陽店位於忠孝東路六段、捷運昆陽站1號出口旁。經查謄本，房東是旭和建材公司，早在40年前就透過法拍取得，該公司具有建商背景，並與幸福水泥集團有關。

進一步追查發現，該店面連同周邊建物土地，都由旭和建材公司所有，總占地廣達2500多坪，使用分區為第三種工業區，且連同周邊土地近3000坪進行都更申請，實施者是知名建商忠泰建設。

▲「貴族世家」台北昆陽店小檔案整理。（表／記者項瀚製）

記者致電忠泰建設總經理瞿世泉，他僅低調表示：「該案為都更權利變換案，目前審議中，所有的都更案都是希望能透過公司投資者與地主的共同協力，以期改善市容景觀，忠泰自當也是一份子，也期待努力貢獻綿力，提供給台北市民一個好的作品。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「南港是未來幾年台北市商用不動產重鎮區，但有許多大樓都是只能租、不能賣，尤其是南港經貿園區一帶大多都是台肥土地，另外南港車站周邊可售的商用大案基本上也只有世界明珠，因此若有規模足夠的產品在南港精華區釋出，勢必能吸引買方關注。」

黃舒衛表示：「以南港4大商圈，經貿園區、南港車站、後山埤、昆陽來看，後者『鹹魚翻身』的效果最為明顯，該區有南港調車場、國產起家厝改建等大案，另外還有輝達承租的潤泰玉成案等等，未來發展相當有看頭。」

至於本次的忠泰個案，黃舒衛表示：「該案點位精華，就在捷運站出口正隔壁，雖然使用分區為工業區，但基地面積大、又有建商品牌力加持，想必會從高階辦公、企業總部的規格打造，每坪單價站上百萬元是基本，甚至可能成為台北市最貴廠辦。」

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，南港未來3~5年將新增33~35萬坪辦公空間供給，將引進大量就業人口，絕對是房市發展的一大利多，即使目前房市大環境不好，但住宅房價仍無下跌，屋主都相當惜售，坐等未來利多一一實現。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」 內行專買1區：CP值最高