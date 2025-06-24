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北市最後「貴族世家」熄燈　都更文件揭：原地變身千坪大案

▲▼ 南港貴族世家 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市最後一家「貴族世家」位於南港昆陽站旁，將於6月底熄燈，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市最後一家「貴族世家」位於南港昆陽站旁，將於6月底熄燈，引發熱議。一查台北市都市更新處發現，該店面地主大有來頭，具建商背景並與幸福水泥集團有關，該區將進行都更，面積廣達近3千坪，實施者為忠泰建設。專家估將成為南港指標案，甚至成為北市最貴的廠辦案。

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「貴族世家」連鎖牛排館擁超過20年歷史，先後在全國各地區設立分店，近日台北昆陽店即將在6月30日熄燈，搬遷至板橋，往後台北市就沒有任何一間門市，引發網友們熱議，躍上多家新聞版面。

「貴族世家」台北昆陽店位於忠孝東路六段、捷運昆陽站1號出口旁。經查謄本，房東是旭和建材公司，早在40年前就透過法拍取得，該公司具有建商背景，並與幸福水泥集團有關。

進一步追查發現，該店面連同周邊建物土地，都由旭和建材公司所有，總占地廣達2500多坪，使用分區為第三種工業區，且連同周邊土地近3000坪進行都更申請，實施者是知名建商忠泰建設。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「貴族世家」台北昆陽店小檔案整理。（表／記者項瀚製）

記者致電忠泰建設總經理瞿世泉，他僅低調表示：「該案為都更權利變換案，目前審議中，所有的都更案都是希望能透過公司投資者與地主的共同協力，以期改善市容景觀，忠泰自當也是一份子，也期待努力貢獻綿力，提供給台北市民一個好的作品。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「南港是未來幾年台北市商用不動產重鎮區，但有許多大樓都是只能租、不能賣，尤其是南港經貿園區一帶大多都是台肥土地，另外南港車站周邊可售的商用大案基本上也只有世界明珠，因此若有規模足夠的產品在南港精華區釋出，勢必能吸引買方關注。」

黃舒衛表示：「以南港4大商圈，經貿園區、南港車站、後山埤、昆陽來看，後者『鹹魚翻身』的效果最為明顯，該區有南港調車場、國產起家厝改建等大案，另外還有輝達承租的潤泰玉成案等等，未來發展相當有看頭。」

至於本次的忠泰個案，黃舒衛表示：「該案點位精華，就在捷運站出口正隔壁，雖然使用分區為工業區，但基地面積大、又有建商品牌力加持，想必會從高階辦公、企業總部的規格打造，每坪單價站上百萬元是基本，甚至可能成為台北市最貴廠辦。」

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，南港未來3~5年將新增33~35萬坪辦公空間供給，將引進大量就業人口，絕對是房市發展的一大利多，即使目前房市大環境不好，但住宅房價仍無下跌，屋主都相當惜售，坐等未來利多一一實現。

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關鍵字：貴族世家牛排南港昆陽忠泰建設瞿世泉廠辦都更高力國際黃舒衛中信房屋

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