新北地籍清理「標脫14筆土地」　優購權人7月4日前申請



▲第2批地籍清理代為標售土地的開標作業。（圖／新北地政局）

陳香菱／綜合報導

新北市政府於114年6月24日上午，完成第2批地籍清理代為標售土地的開標作業，本次共計標脫14筆土地，標售總金額達3,173萬餘元。欲主張優先購買權的民眾，請務必於決標後10日內（114年7月4日前），以書面方式向地政局表達承買意願。

新北市地政局表示，114年度第2批地籍清理代為標售土地已於114年6月24日上午全數開標完畢，本次共計標脫14筆土地，標售總金額達3,173萬餘元，決標土地之標示與決標金額，已公布在市府公告欄及地政局網站之地籍清理土地整合查詢系統/標售公告資料。

優先購買權人倘欲主張優先承買，應以書面向本府地政局為承買之意思表示，並於決標後10日內（114年7月4日前）送達本府地政局。本次標售之土地符合規定的優先購買權人必須於114年7月4日前檢附證明文件，並預繳相當於保證金之價款，以書面向市府為承買之意思表示。

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依地籍清理條例第12條規定有優先購買權的人及優先順序如下：一、地上權人、典權人、永佃權人、農育權人；二、基地或耕地承租人；三、共有土地之他共有人；四、地籍清理條例施行前已占有達十年以上，至標售時仍繼續為該土地之占有人。

新北市地政局提醒，逾期則視為放棄優先購買權，欲主張優先購買權之民眾，請把握時間提出申請，以保障自身權益。