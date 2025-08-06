地板選木還是磁磚？一票人狂推「這組合」：舒適又好顧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

裝潢新家要選木地板還是磁磚，讓不少人陷入兩難。一名網友就上網發文求助，表示自己已經猶豫很久，但還是拿不定主意，「你們覺得地板用哪種比較好？」話題一出立刻引來熱議，不少人都分享自身經驗和偏好，意見幾乎呈現兩派分裂，但也有網友提出「混搭組合」最實用。

該名網友在PTT的Gossiping板上發問，簡單寫道「如題，已經猶豫很久了但還是拿不定主意，你們覺得地板用哪種比較好？給個建議好嗎？」留言區一面倒分成兩派，有人力推磁磚耐看、好清潔、防火性高，「磁磚比較好看」、「磁磚冬天太冷要搭地毯」、「磁磚防火有感」、「磁磚容易打掃還防水」。

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另一派則大讚木地板舒適有質感，「木地板比較軟冬天不會太冰」、「打赤腳木地板很舒服」、「現在超耐磨木地板都有防水款」、「坐地板舒適度好，鋪了直接有裝潢感」，也有不少人擔心木地板怕刮、怕水，清潔麻煩，不過這些人往往推薦超耐磨木地板或仿木磁磚，「仿木磁磚兩個願望一次滿足」。

許多留言推薦妥協式做法，「客廳磁磚、臥室木地板」、「鋪磁磚再貼木板，雙重享受」、「木紋磚，耐用又有木質感」、「地板選超耐磨防水木地板+玄關磁磚，層次感更好」、「磁磚上再鋪木地板，未來也能彈性調整」。還有網友點出重點：「要看你住哪，氣候和濕度很重要」、「台灣潮濕，木地板選材要慎重。」