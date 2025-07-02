▲ AI風口下的國門「林口」，富創得國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

全球AI技術迅速落地，台灣憑藉完整的半導體供應鏈，正穩居全球AI硬體製造核心。而在北台灣，林口因具備政策支持與地理優勢，正轉型為「AI科技廊帶」的核心基地。微奈米整廠輸出起家的富創得科技，看準這波技術革命，選擇落腳林口工二工業區，也是全區唯一具產權登記與工商綜合使用的地段，打造國際級標準的「富創得AI新創園區」，為企業提供接軌全球的升級平台。

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▲▼新北林口擁海空雙港優勢，吸引半導體大廠爭相插旗，掌握關鍵技術的艾司摩爾也插旗林口興建廠區。（圖／資料照、記者謝盛帆）

林口的崛起並非偶然。從賴清德總統任行政院長時設立的「AI新創園區」，到前院長蘇貞昌推動的「亞洲AI中心」，林口逐步形成全國政策重心與AI產業集結地。富創得董事長吳明發指出：「全球90%的AI硬體來自台灣，而林口正是這場AI變革的第一線。各國企業選擇進駐，就是為了與台灣接軌，也與世界同步。」

林口擁有204米海拔的台地條件，無斷層、不淹水，加上電線地下化與棋盤式美式都市規劃，兼具防災、安全與機能性。更重要的是，地處雙港樞紐（台北港、桃園機場），加上國道與快速道路綿密路網，構成北台灣少見的海、空、陸三網交通節點，具備「國際級營運基地」的地緣潛力。

▲▼資料永久保存的「國家檔案館」落腳林口，更突顯林口成為國際級總部基地的潛力，富創得董事長吳明發看準地利，在工二區打造AI新創園區。（圖／記者謝盛帆攝）

不同於AI產專區的使用門檻與土地稀缺，工二工業區是目前林口唯一可工商並用、可登記產權、可依法設立總部的區段，也成為高階廠辦搶進的首選。吳明發指出，在「打住不打商」的政策下，企業購置廠辦不僅享有高貸款成數，更具稅賦與融資彈性，「能低自備入主、又可累積資產，是企業放大資金槓桿的絕佳策略。」

「我們不是蓋建築物，是打造讓企業能對接全球市場的科技舞台。」吳明發語氣堅定。他認為，未來企業競爭的核心不再只是產品製造，而是研發能力、ESG治理與品牌信任力，廠辦也必須從硬體空間，進化為承載公司戰略的延伸平台。

▲▼ 全球AI技術快速落地，台灣憑藉半導體優勢穩居AI硬體製造樞紐，林口則因地利與政策利多，正躍升為「AI科技廊帶」核心基地。（圖／品牌提供）

富創得AI新創園區正是這種「戰略廠辦」的具體實踐。全棟採用與台北101同等級的SM570高強度鋼構，搭配灌漿逆注工法，取得國家級耐震標章。園區戶戶預留無塵室換氣設備空間、特定用電擴充及管道間、污廢排放管道架，適合AI晶片、生醫醫材、IoT製造等高階產業，進駐即可啟用，無須另行修改。

「AI研發不是標準流程，而是動態優化，原料、製程、機電配置都可能隨時調整。這不是傳統廠辦能承接的。」吳明發強調，這是一個可被隨需更新的場域，是高敏捷、高彈性的研發實驗基地。

▲▼林口工商用地飽和、AI產專區門檻高，工二區因可登記產權與資金彈性，成為企業打造全球戰略舞台的首選。（圖／記者謝盛帆攝、品牌提供）

此外，園區同步導入BIM建築管理系統，建蔽率不到34%，取得銀級綠建築與銅級智慧建築雙認證候選證書，並內建AI門禁系統、挑高百坪大廳，打造「低碳、智慧、人本」並重的現代職場。

「ESG不是企業獨自面對的挑戰，而是開發商必須預先替企業規劃好的底層設計。」吳明發強調，富創得從污水處理、電力供應、載重到無塵室預留空間、公共空間空調、污廢排放管道架，皆於規劃階段就一併整合完成，大幅降低企業前期投入，亦提升永續績效的可見性。

▲▼以最高規格強化耐震結構，自地下二樓起採用鋼構與柱內灌漿工法，打造安全穩定的未來科技廠辦，全面保障高科技製程的穩定運行環境。（圖／記者謝盛帆攝、翻攝自官網）

「企業總部不只是辦公室，更是對外溝通的名片。」他說。富創得AI新創園區正是以這樣的標準建構，讓每一家企業進駐時，不只是擁有空間，更是擁有與全球科技鏈平起平坐的高度。交通部分，未來輕軌將直達工二工業園區，富創得AI新創園區門口設有公車、YouBike站。同時享有飯店、百貨、展演廳與醫療園區完善生活機能。

吳明發預見，未來隨台北港、桃園航空城陸續整合，林口將與廣達總部、華亞科技園區等形成完整的AI產業鏈結節點，從半導體、IoT、智慧製造到生醫研發，台灣有機會孕育出新一波具有全球競爭力的產業旗艦。