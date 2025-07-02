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AI風口下的國門「林口」　富創得國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐

▲ AI風口下的國門「林口」，富創得國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

全球AI技術迅速落地，台灣憑藉完整的半導體供應鏈，正穩居全球AI硬體製造核心。而在北台灣，林口因具備政策支持與地理優勢，正轉型為「AI科技廊帶」的核心基地。微奈米整廠輸出起家的富創得科技，看準這波技術革命，選擇落腳林口工二工業區，也是全區唯一具產權登記與工商綜合使用的地段，打造國際級標準的「富創得AI新創園區」，為企業提供接軌全球的升級平台。

▲▼AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／資料照）

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▲▼新北林口擁海空雙港優勢，吸引半導體大廠爭相插旗，掌握關鍵技術的艾司摩爾也插旗林口興建廠區。（圖／資料照、記者謝盛帆）

▲▼AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／記者謝盛帆攝）

林口的崛起並非偶然。從賴清德總統任行政院長時設立的「AI新創園區」，到前院長蘇貞昌推動的「亞洲AI中心」，林口逐步形成全國政策重心與AI產業集結地。富創得董事長吳明發指出：「全球90%的AI硬體來自台灣，而林口正是這場AI變革的第一線。各國企業選擇進駐，就是為了與台灣接軌，也與世界同步。」

林口擁有204米海拔的台地條件，無斷層、不淹水，加上電線地下化與棋盤式美式都市規劃，兼具防災、安全與機能性。更重要的是，地處雙港樞紐（台北港、桃園機場），加上國道與快速道路綿密路網，構成北台灣少見的海、空、陸三網交通節點，具備「國際級營運基地」的地緣潛力。

▲AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼資料永久保存的「國家檔案館」落腳林口，更突顯林口成為國際級總部基地的潛力，富創得董事長吳明發看準地利，在工二區打造AI新創園區。（圖／記者謝盛帆攝）

▲AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／記者謝盛帆攝）

不同於AI產專區的使用門檻與土地稀缺，工二工業區是目前林口唯一可工商並用、可登記產權、可依法設立總部的區段，也成為高階廠辦搶進的首選。吳明發指出，在「打住不打商」的政策下，企業購置廠辦不僅享有高貸款成數，更具稅賦與融資彈性，「能低自備入主、又可累積資產，是企業放大資金槓桿的絕佳策略。」

「我們不是蓋建築物，是打造讓企業能對接全球市場的科技舞台。」吳明發語氣堅定。他認為，未來企業競爭的核心不再只是產品製造，而是研發能力、ESG治理與品牌信任力，廠辦也必須從硬體空間，進化為承載公司戰略的延伸平台。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全球AI技術快速落地，台灣憑藉半導體優勢穩居AI硬體製造樞紐，林口則因地利與政策利多，正躍升為「AI科技廊帶」核心基地。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

富創得AI新創園區正是這種「戰略廠辦」的具體實踐。全棟採用與台北101同等級的SM570高強度鋼構，搭配灌漿逆注工法，取得國家級耐震標章。園區戶戶預留無塵室換氣設備空間、特定用電擴充及管道間、污廢排放管道架，適合AI晶片、生醫醫材、IoT製造等高階產業，進駐即可啟用，無須另行修改。

「AI研發不是標準流程，而是動態優化，原料、製程、機電配置都可能隨時調整。這不是傳統廠辦能承接的。」吳明發強調，這是一個可被隨需更新的場域，是高敏捷、高彈性的研發實驗基地。

▲AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼林口工商用地飽和、AI產專區門檻高，工二區因可登記產權與資金彈性，成為企業打造全球戰略舞台的首選。（圖／記者謝盛帆攝、品牌提供）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

此外，園區同步導入BIM建築管理系統，建蔽率不到34%，取得銀級綠建築與銅級智慧建築雙認證候選證書，並內建AI門禁系統、挑高百坪大廳，打造「低碳、智慧、人本」並重的現代職場。

「ESG不是企業獨自面對的挑戰，而是開發商必須預先替企業規劃好的底層設計。」吳明發強調，富創得從污水處理、電力供應、載重到無塵室預留空間、公共空間空調、污廢排放管道架，皆於規劃階段就一併整合完成，大幅降低企業前期投入，亦提升永續績效的可見性。

▲AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼以最高規格強化耐震結構，自地下二樓起採用鋼構與柱內灌漿工法，打造安全穩定的未來科技廠辦，全面保障高科技製程的穩定運行環境。（圖／記者謝盛帆攝、翻攝自官網）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

「企業總部不只是辦公室，更是對外溝通的名片。」他說。富創得AI新創園區正是以這樣的標準建構，讓每一家企業進駐時，不只是擁有空間，更是擁有與全球科技鏈平起平坐的高度。交通部分，未來輕軌將直達工二工業園區，富創得AI新創園區門口設有公車、YouBike站。同時享有飯店、百貨、展演廳與醫療園區完善生活機能。

吳明發預見，未來隨台北港、桃園航空城陸續整合，林口將與廣達總部、華亞科技園區等形成完整的AI產業鏈結節點，從半導體、IoT、智慧製造到生醫研發，台灣有機會孕育出新一波具有全球競爭力的產業旗艦。

關鍵字：AI產業科技廠辦林口工二區富創得企業總部基地智慧建築綠建築半導體供應鏈ESG永續房地產投資

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